Fin kjøring i Ryfylketunnelen

Mange har testet den 14 kilometer lange Ryfylketunnelen mellom Hundvåg og Solbakk siden åpningen mandag formiddag, og så langt har bilistene holdt seg innenfor fartsgrensen. På Twitter melder Sør-Vest politidistrikt tidlig tirsdag ettermiddag at politiet har hatt hastighetskontroll i tunnelen, men ingen er tatt for å ha kjørt for fort. Les også: Det var nesten så jeg gråt fordi jeg gledet meg sånn

Til Aftenbladet rapporterer Statens vegvesen derimot om et nytt problem som har oppstått i den splitter nye Ryfylketunnelen. Bilister som stopper nede i tunnelen for å ta bilder av den opplyste fjellhallen, utløser nemlig alarm slik at tunnelen stenges. - Det er all stans forbudt i tunnelen og det er ikke lov til å stanse for å ta bilder, sier Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen til Aftenbladet.