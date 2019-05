Filmprodusent hedret for å markedsføre Norge som innspillingsland

Ålesunderen, som er linjeprodusent i norske avdelingen til det islandske filmselskapet Truenorth, mottok prisen på NHO Reiselivs årskonferanse i Oslo tirsdag. Det melder NHO Reiseliv i en pressemelding tirsdag.

Med Selg Norge-prisen ønsker NHO Reiseliv å hedre personer, bedrifter eller organisasjoner som har skapt positiv oppmerksomhet rundt Norge.

Om Borch sier juryen dette:

«Et land får knapt bedre markedsføring enn gjennom film og dramaserier. Som linjeprodusent i Truenorth Norway har Per Henry Borch de siste årene lagt ned stor innsats i å gjøre Norge til et attraktivt innspillingsland for utenlandske filmprodusenter.

Han har markert seg som en engasjert forkjemper for en forutsigbar norsk filminsentivordning, og er særlig opptatt av sysselsettings- og markedsføringseffekten som følger med store filmproduksjoner.

Resultatet av Borchs og andres innsats er at Norge de siste årene vært vertskap for en rekke høyprofilerte innspillinger, de fleste med Borch selv på laget. Renommé er viktig i filmindustrien, og fra bransjehold beskrives Borch som en gjennomprofesjonell filmarbeider som leverer service på høyeste internasjonale nivå.»

Borch har jobbet på flere av de mest profilerte Hollywood-innspillingene i Norge de siste årene, blant annet:

«Harry Potter og Halvblodsprinsen» (2009) - tatt opp blant annet på Raumabanen i Møre og Romsdal

«Ex Machina» (2014) - filmet på Juvet Landskapshotell i Valldal på Sunnmøre

«Downsizing» (2017) - delvis spilt inn i Trollfjorden i Vesterålen i Nordland

«Transformers: The Last Knight» (2017) - filmet delvis på Trolltunga i Hordaland

«Mission: Impossible – Fallout» (2018) - spilte inn scener på Preikestolen i Rogaland

«Bond 25» (2020) - scener spilt inn i Hakadal i Akershus vinteren 2019