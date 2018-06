Filip Ingebrigtsen snart frisk – i full trening mengdemessig

Rogalandsavis

– Det går bedre og bedre. Jeg er i full trening mengdemessig, men jeg må være forsiktig med for høy fart. Jeg kan ikke belaste foten med full kraft ennå. Jeg håper å kunne trene for fullt, 100 prosent, i løpet av neste uke. Jeg må det om jeg skal rekke å løpe Bislett, men jeg gjør ikke noe som risikerer at jeg ødelegger noe, sier Ingebrigtsen til RA.

Løperen har vært skadet i tre uker. En rift i en sene har skapt problemer for den mellomste Ingebrigtsen-boren, som er hjemme mens Henrik og Jakob Ingebrigtsen for tiden er i USA.

