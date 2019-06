Uten finfølelsen i kroppen er det ikke sikkert at det hadde gått veien for Filip Ingebrigtsen (26).

Det har gått veldig opp og ned for ham denne sesongen. Som så ofte før lugget det etter at han kom hjem etter trenings- og høydeoppholdet i Flagstaff.

Den ene dagen var kroppen fin. Den neste responderte den ikke i det hele tatt.

Nest beste nordmann gjennom tidenë

Diamond League-stevnet i Stockholm gikk fløyten. Uken etter løp han på 15.11,75 under Diamond League-stevnet i Roma og ble nest beste nordmann gjennom tidene.

– Det morsomste med Roma var at jeg stilte til start med trygghet og at jeg i tillegg presterte. Dette er viktig. Vi sto av med en gang da vi kjente at kroppen ikke responderte, og så kan jeg trykke på når den responderer igjen. Uten den finfølelsen er det vanskelig å drive toppidrett. Da går du ofte på smeller, sa Filip Ingebrigtsen da NTB snakket med ham på pressetreffet i forkant av Bislett Games for et par dager siden.

I kveld løper han én engelsk mil sammen med broren Jakob. Ingen nordmann har noen gang vunnet den legendariske drømmemila på Bislett.

På gang

Optimismen er tilbake hos 26-åringen som har giftet seg og flyttet fra Sandnes til Oslo siden forrige opptreden på Bislett Games.

– Det er tydelig at det er noe på gang. Da skal jeg være glad det er slik og ikke tenke for mye på hvorfor det ble sånn som det ble. Jeg er sikker på at resten av sesongen kommer til å bli bra.

Det så ikke slik ut for bare 14 dager siden da Stockholm måtte droppes uten at noen egentlig hadde noen god forklaring på hvorfor.

Heller ikke Filip selv. Ingenting stemte i dagene opp mot Stockholm.

– Kroppen var egentlig «helt død». Det var ingen respons. Jeg hadde en økt som jeg pleier å ha en tre-fire dager før. Da skulle jeg kjøre noen lette drag i konkurransefart. Det er bare lett gjennomkjøring, men det ble syre i beina og kroppen var helt pinne stiv.

Det var ikke realistisk å stille på startstrek i det hele tatt i Stockholm.

– Det er dette som har vært litt problemfylt. Kroppen har vært helt i forsvarsmodus og ikke tatt imot trening på noe som helst måte. Det nytter ikke å løpe fort i konkurranser når du ikke er i nærheten på trening. Da måtte jeg trekke meg, sa Filip.

Snudde

Så snudde det fort. Bare noen dager senere testet han seg på en hardøkt igjen. Roma hadde ligget i planene lenge, men det måtte vurderes dag for dag. Fristen ble satt til mandagen før.

– Jeg kjørte en hardere økt søndag enn jeg normalt ville ha gjort, men jeg måtte teste kroppen og se hvordan jeg responderte dagen etter. Det kjentes bra ut på økta, og det var nesten fra den ene dagen til den andre. Det er rart med det, at det forsvinner like raskt som det kommer. Jeg vet at det er slik. Jeg kjenner meg selv såpass bra at jeg vet når kroppen fungerer bra og ikke, og jeg trygg nok til å ta det med ro når jeg må. I dette gamet er det helt nødvendig.