Ingebrigtsen holdt lenge på å utfordre norgesrekorden til Marius Bakken på 13.06,39 fra Roma i 2004, men en tøff sisterunde gjorde at sekundene tikket ifra 26-åringen.

Likevel er 13.11,75 den neste beste norske tiden noensinne.

– Det var tungt. Jeg skulle gjerne hatt igjen mer på siste runde. Det er veldig bra så tidlig, spesielt etter det jeg har vært igjennom de siste ukene. Jeg klarer ikke løpe dette på halv maskin, sa Filip Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Det gjør at Filip overtok familietronen på 5000 meter. Storebror Henriks bestenotering er på 13.16,97, mens lillebror Jakob har løpt på 13.17,06.

Telahun Haile Bekele slo Selemon Barega i spurten og vant løpet med tiden 12.52,98. Ingebrigtsen ble nummer 14.

Det var derimot ikke knyttet de store forventningene til Ingebrigtsen i torsdagens stevne i den italienske hovedstaden.

– Det er ikke de store forventningene til resultat. Jeg er bare veldig, veldig glad for at han kan stå på startstreken og delta i konkurranser igjen. Så får resultatet bli det det blir. Hvis kroppen hans virker og er på vei tilbake til normalen, er vi veldig fornøyd med det, sa far og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK i forkant av løpet.

26-åringen sto over Diamond League-stevnet i Stockholm forrige uke etter å ha manglet overskudd.

