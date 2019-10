Filip Ingebrigtsen: – Det er en stor prestasjon

Filip lyktes ikke i mesterskapet. Han måtte bryte 5000-meterfinalen med magekramper, og mannen med bronse på 1500 mener i London-VM for to år tok seg ikke til finale denne gangen.

Jakob Ingebrigtsen ble eneste løperbror i finalen på Khalifa stadion søndag kveld. Der endte han opp på 4.-plass og førstemann utenfor pallen. På 5000 meter tidligere i mesterskapet ble han nummer fem.

Det var etter London-VM at Filip Ingebrigtsen kom på ideen om å løpe to distanser i Doha-VM. Først i august bestemte Jakob seg for å henge seg på.

– Det kan spekuleres i valgene vi gjør, men de er bevisste og de er slik vi har beregnet det. Det visste Jakob, og det visste jeg også. Det er langsiktig tenkning, og hva andre mener om det er ikke så interessant. Det er klart at når man er i mesterskap så er det medaljer som teller, og da er alt annet skuffende, sier Filip.

Han vil slett ikke avskrive muligheten for at de kommer til å prøve seg på to distanser også senere. De gjorde det samme i EM i Berlin sist år, men da var det færre løp, og nivået i EM er langt svakere enn i et VM.

– Jeg tror at det blir flere medaljer i framtiden med den måten vi jobber etter. Det er litt skuffende akkurat nå at vi blir tomhendte, men jeg tror at også Jakob ser hvilken enorm prestasjon det er han gjør når han får det litt på avstand.

– Jakob nullet seg selv og var svært selvpiskende i intervjusonen etter løpet?

– Det er klart at det er forståelig. Han har mål om medalje uansett hvor mange løp han har deltatt i. Det er uinteressant når du står på startstrek. Han er ekstremt nærme, og prestasjonsmessig er nok dette det største som er gjort i mesterskapet.