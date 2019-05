Fikk telefon fra pappa etter å ha slaktet laget

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter tapet i åpningskampen for Uruguay, burde Norge helst hatt med seg minst ett poeng mot New Zealand mandag for å ha en realistisk mulighet for å ta seg videre i U20-VM.

Så skjedde ikke, da Norge bommet på sine sjanser og New Zealand vant 2-0 etter et drømmetreff og et selvmål. Det førte til et aldri så lite utbrudd fra Vikings midtbanespiller Kristian Thorstvedt etter kampen.

– Det er helt horribelt. Vi er så forbanna svake at det er flaut å sitte og se på sidelinjen, og være med på dette. Jeg er skuffet, egentlig, sa Kristian Thorstvedt til VG.

– Bra han la seg flat

Like etterpå snakket han med pappa Erik på telefonen, hvorpå den tidligere landslagskeeperen med nesten hundre kamper på cven ba sønnen om å beklage til lagkameratene.

– Vi pratet om det etter at det kom på trykk. Jeg tror han også fikk litt bakoversveis. Jeg var enig i at dette ikke var så bra. Det var ikke en god ting, sier Erik Thorstvedt til VG tirsdag morgen.

Under én time etter kampslutt kom beklagelsen fra Thorstvedt på sosiale medier, og ifølge VG beklaget han også til sine lagkamerater og støtteapparatet under lagmiddagen sent mandag kveld.

– Det synes jeg var helt på sin plass. Det var det rette å gjøre fordi det er greit å være skuffet og sånne ting, men når du ikke starter, må du være forsiktig med å kritisere laget. Det tror jeg han innser. Det var bra å legge seg flat, sier far Erik.