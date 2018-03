Fikk dårlig narkotika – knivstakk giveren

Rogalandsavis

Hendelsen skjedde i april 2017, ifølge Stavanger Aftenblad. Den 41 år gamle mannen fikk narkotika av en annen mann som takk for en utført tjeneste, men ifølge 41-åringen var narkotikaen dårlig.

Det oppsto knuffing mellom de to som endte med at 41-åringen knivstakk fornærmede i brystet med en kjøkkenkniv.

Mannen dømmes også for en rekke andre voldsepisoder, blant annet for å ha knust et glass i hodet på en mann og for å ha stukket denne mannen i ansiktet med et skrujern. 41-åringen har også fremsatt flere trusler mot NAV-ansatte, polititjenestemenn og fengselsbetjenter.

Mannen erkjente seg delvis skyldig i noen av forholdene, blant annet erkjenner han delvis straffskyld for å ha knivstukket mannen som ga ham narkotika.

I tillegg til fengselsstraffen dømmes mannen til å betale 20.000 kroner i oppreisningserstatning til mannen han stakk med skrujern.



