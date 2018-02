Rogalandsavis

– Det var en fryktelig førsteperiode. De kom på oss, og vi klarte ikke å flytte puck og var ikke sterke nok i dueller og nærkamper, sa landslagssjef Petter Thoresen til NTB etter kampen.

Det skulle ta bare fem minutter og 29 sekunder før den første pucken satt i målet bak Lars Haugen. Keeperen fikk ikke mye hjelp av forsvaret da Pär Lindholm fikk gå fritt og dunke inn pucken på pasning fra Linus Omark.

Scoringen kom etter en åpning der det norske laget ble spilt svært lavt av svenskene, og det var nesten så man bare ventet på at den regjerende verdensmesterne skulle få uttelling.

Kampbildet endret seg dessverre ikke mye etter baklengsmålet. Det gikk et kvarter før Norge noterte sitt eneste skudd på mål i perioden, og det var et ufarlig forsøk fra Niklas Roest fra kanten.

To minutter senere viste svenskene hvordan man skal gjøre det. Det norske forsvaret ble utspilt, og Simon Bertilsson løsnet skudd fra høyresiden. Det forsøket reddet Haugen, men han kunne ikke stanse returen fra Anton Lander.

Yppet seg

Etter at Petter Thoresen hadde fått samlet sine gutter i den første pausen, virket laget langt mer tent og mindre nervøst da det kom på isen i midtperioden.

Norge yppet seg rett og slett litt mot hockeystormakten Sverige og skapte flere halvsjanser og noen ordentlige muligheter.

Litt over halvveis i perioden fikk Norge sjansen i spill fem mot tre etter to svenske utvisninger på ett minutt, men maktet ikke å omsette overtallet i scoring. Uansett var det en god periode av Norge, selv om den endte målløst. Skuddstatistikken ble snudd fra 1-14 i første periode til 12-6 i Norges favør.

– Petter sa ikke så mye i pausen. Vi var inne på små detaljer i spillet som at vi var for passive og at det var for få som hadde meldt seg på i kampen. Han ville se flere som ville være med på det her, og det så vi veldig tydelig den andre perioden, sa Patrick Thoresen til NTB.

To kjappe

Svenskene fikk bank av Canada og tapte 1-4 i en testkamp tidligere i uken, og man skulle tro at gultrøyene var ivrige etter å vise seg fram for publikummet i Gangneung. Det var imidlertid ikke blendende ishockey svenskene serverte.

I stedet var de norske spillerne på hugget i tredje periode, og det så ut til at reduseringen kom fra Ken André Olimb seks minutter ut i perioden. Han hamret pucken i mål etter pent forarbeid av Patrick Thoresen, men scoringen ble annullert fordi Olimbs storebror Mathis hadde rygget ned Sverige-keeper Viktor Fasth i forkant av skuddet.

Annulleringen fjernet kanskje noe av «piffen» i det norske laget, for kort etter kom det to svenske scoringer på et halvt minutt. Først kom Dennis Everberg rett fra benken og hamret inn 3-0 helt upresset. Så var det backen Mikael Wikstrand som litt heldig fikk gjøre 4-0 med et skudd som gikk inn via tverrliggeren.

Da var kampen helt kjørt for Norges del, og 4-0 ble også resultatet.

Tøffe kamper

Det norske laget har som vanlig havnet i en svært tøff OL-gruppe, og var klar «underdog» før kampen mot svenskene.

Det blir trolig ikke mye lettere mot Finland fredag, så nøkkelen til å skaffe seg et brukbart utgangspunkt før cupspillet blir å slå Tyskland i den siste gruppekampen søndag.

Uavhengig av om de klarer det, blir det omspill om kvartfinaleplass, trolig mot en tøff motstander.

Hockeyherrene får raskt muligheten til å revansjere åpningstapet ettersom Finland-kampen kommer allerede fredag,

– Det er ikke fotball-VM det her, med 5-6 dager til neste kamp. Det er tøffe tak, avsluttet Patrick Thoresen.

Norge har aldri vunnet en ishockeykamp i en hovedrunde på A-nivå i OL. Forrige seier kom under Lillehammer-OL i 1994; 3-1 over Østerrike i kamp om 11.-plassen. Den kampen spilte nåværende landslagssjef Petter Thoresen.