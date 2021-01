FHI: 82 tilfeller av britisk mutantvirus påvist i Norge – opp fra 70 søndag

Fredag viste FHIs statistikk 55 bekreftede tilfeller av mutantvarianten i Norge, mens tallet var 59 lørdag.

33 av tilfellene er i Viken, mens 20 er registrert i Oslo. Også Vestland (11), Rogaland (9), Agder (4), Vestfold og Telemark (4) og Innlandet (1) har registrerte tilfeller.

Økningen de siste dagene kommer etter at det fredag ble påvist et utbrudd av det muterte viruset i Nordre Follo kommune. Tidligere mandag opplyste kommunen at de til nå har registrert 25 tilfeller av varianten.

Selv om tilfellene er bekreftet å være den britiske varianten det siste døgnet, er prøvene tatt noe tid tilbake.

Totalt fem av de 82 tilfellene tilhører sist uke, uke 3. De 77 resterende tilfellene tilhører prøver fra uke 50 (5), 51 (12), 52 (11), 53 (20), 1 (20) og 2 (9).