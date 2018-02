Ferjefri E 39 blir trolig utsatt igjen

Rogalandsavis

Statens vegvesen åpner for at ferjefri E 39 kan bli utsatt med nye 17 år, til 2050.

Nyheten om at Statens vegvesen legger en ny strategi for prosjektet Stoltenberg-regjeringen lanserte i 2013 ble sluppet på et seminar 5. februar, skriver Klassekampen.

– Det som uroer meg, er at når noe blir skjøvet så langt ut i tid, så har vi ingen forsikringer om at alle prosjektene kommer på plass. Da blir det bare enda en plan, sier fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen (Ap), til Klassekampen.

Ifølge avisen er ikke Stortinget informert om den nye strategien, men leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), sier til avisen at en strategiendring var nødvendig.

– Jeg kjenner ikke til hva som ligger til grunn for strategien. Så lenge de prosjektene som er mest nyttige, korter reisetiden mest, har mest trafikk og knytter sammen større arbeidsmarkeder kommer først, virker framdriftsplanen fornuftig, sier han.