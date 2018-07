Femteplass for Kristoff da Sagan vant: – Jeg er litt skuffet i dag

Rogalandsavis

På søndagens etappe på 182,5 kilometer fra Mouilleron-Saint Germain til La Roche-sur-Yon gikk det et tidlig brudd med Dion Smith, Michael Googl og Sylvain Chavanel. De to førstnevnte slapp seg tilbake til hovedfeltet etter dagens ene poeng som skulle deles ut på klatretrøyen, og etter det kjørte Tour-veteran Chavanel alene i front til han ble tatt igjen drøye milen før mål.

Tre kilometer før slutt gikk rytterne inn i en høyresving, som gjorde at Sagans Bora og Gavirias Quick-Step-lag satte opp tempoet. Med rundt to kilometer før slutt fant Alexander Kristoff hjulet til opptrekker Ferrari, og like etter gikk Fernando Gaviria ned i en krapp høyresving med den gule trøya. Michael Matthews var også blant dem som gikk ned i den velten som tynnet kraftig ut hovedfeltet.

Kristoff var med på den siste kilometeren, men kom litt langt bak på den siste kilometeren. 200 meter før slutt gikk Arnaud Demare fra i front, men Peter Sagan fikk opp superfarten og spurtet forbi franskmannen og tok sin niende etappeseier. Den slovakiske verdensmesteren vant foran Sonny Colbrelli og Demare, med Kristoff på femteplass.

– Jeg er litt skuffet i dag, da jeg kom akkurat foran velten, og derfor hadde en god mulighet. Det gikk veldig fort på slutten, og jeg klarte ikke samle meg helt. Jeg kjørte helt på limiten og klarte ikke følge de beste da jeg kom opp dit. Det ble litt for tungt i dag og dessverre, sier Kristoff til TV2.

– Sagan er imponerende i dag og, og jeg var ikke i nærheten av å følge han. Trodde jeg skulle gjøre det litt bedre i dag, men jeg var ikke sterk nok rett og slett, sier Kristoff til TV2 etter målgang.

Med dagens seier går Peter Sagan forbi Fernando Gaviria, som gikk ned i en velt to kilometer før spurten, og tar over den gule ledertrøyen i rittet på mandagens lagtempoetappe.

