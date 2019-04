Faren over i Sokndal – alle evakuerte får flytte hjem

Av NTB, Marius Helge Larsen

Etter en dramatisk natt, og en dag med venting, fikk de over 100 evakuerte beboerne i Sokndal beskjeden de hadde ventet på:

– Vi er ganske trygge på at det er forsvarlig at de får flytte tilbake akkurat nå. Vi reduserer litt på de ressursene som har hatt med evakueringen å gjøre. Samtidig fortsetter brannvesenet med mye ressurser, sa innsatsleder Torleif Paulsen i Sørvest politidistrikt på en pressekonferanse sammen med brannvesenet rundt klokka 13.30 onsdag.

Da hadde flammene herjet i heiene rundt bygda i nærmere ett døgn. Allerede tirsdag ettermiddag begynte et tykt røyklag å legge seg over flere bebodde områder, og flere hus sto i fare for å bli slukt av brannen.

– Kunne gått veldig galt

Resultatet ble at beboere fra 148 boenheter ble evakuert og at nødetatene trykket på «den store knappen».

Gjennom hele natten har store brannmannskaper jobbet for fullt, og onsdag morgen fikk de også hjelp av brannslukningshelikoptre.

– Det kunne gått veldig galt, konstaterer brann- og redningssjef Nils-Erik Haagenrud i Rogaland brann og redning.

Men heldigvis fikk brannvesenet stadig mer kontroll over flammene i løpet av onsdagen.

– Risikoen var jo i natt, da det var mørkt, mye vind og stor hastighet på brannen. Vi hadde egentlig ikke oversikt over hvor brannfronten var, sier Haagenrud.

Slukningen fortsetter i flere dager

Etter at dagslyset kom, ble det lettere å få oversikt ved å fly over med helikopter. Brannvesenet anslår at det har brent i område på over 7.000 mål, men at ikke hele arealet på innsiden av dette området har brent.

Fortsatt ryker det av en rekke busker og trær i utkanten av kommunesenteret, og slukningsarbeidet vil fortsette i lang tid.

– Vi ser røyk. Vi kommer helt sikkert til å holde på fram til helgen, med samme mannskap som nå. Så vil vi nok redusere det og drive med etterslukning en uke til, sier Haagenrud.

En hytte og et båtnaust har blitt ødelagt av brannen, men ellers har skadene på bebyggelsen vært begrenset. Ingen mennesker er blitt skadd.

– Heldigvis er det stort sett utmark og skog som har gått, sier Paulsen i politiet.

Preget kommunen

Brannen har satt tydelig preg på den lille kommunen. Idrettshallen ble i løpet av få timer omgjort til evakueringssenter tirsdag kveld, og på kommunehuset har politifolk, brannvesen, andre redningsmannskaper og folk fra sivilforsvaret gått inn og ut av dørene gjennom hele onsdagen.

Barne- og ungdomsskolen Sokndal skole, med om lag 450 elever, holdt stengt onsdag. Årsaken er røyken som har ligget over Sokndal sentrum.

150 brannmannskaper, Heimevernet og frivillige har deltatt i slokkingen, i tillegg til seks helikoptre.

Beredskapen på plass

Selv om den umiddelbare faren nå er over, betyr det på ingen måte at det ikke kommer til å brenne mer. Men brannvesenet slår fast at det ikke er fare for at situasjonen igjen skal bli like dramatisk som i løpet av natten.

– Det håper jeg ikke. Nå har vi mannskaper ute. Det som har brent, det brenner ikke én gang til. Det kan jeg garantere. Det er en trygghet. Vi kommer heller ikke til å pakke sammen noe før vi er helt sikre på at alt er i orden, sier Haagenrud i brannvesenet.

Innsatsleder Paulsen utdyper:

– Det er også grunnen til at vi nå velger å la folk flytte tilbake, selv om det ikke har sluttet å brenne og det brenner i store områder ennå. Det er jo fordi at nå er folkene her, i motsetning til da brannen begynte å spre seg.

Beredskapen er på plass.

– Det har skjedd flere ganger i løpet av formdagen at det har blusset opp. Da sender vi et helikopter eller to og tar det ned. Det er den store forskjellen, og det er derfor vi kan si at folk kan flytte tilbake igjen, sier Paulsen.