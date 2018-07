Rogalandsavis

Der var kampen over, og Viking tar en meget fortjent seier her på SR-Bank Arena. Etter at Jerv tok ledelsen, tok Viking seg kraftig sammen og kontrollerte inn til en meget overbevisende seier. Takket være et meget godt kollektivt press fikk Viking brudd på brudd og alle tre målene i første omgang kom etter gunstige Viking-brudd på den siste tredjedelen. En tilnærmet perfekt start på høstsesongen for Vikings del.

2.omgang:

Minuttet før slutt får også Harald Nilsen Tangen sin seriedebut, da han kommer inn for André Danielsen.

Fem minutter før slutt gjør Viking sitt andre spillerbytte for dagen, og det er Steffen Ernemann som kommer inn for Kristian Thorstvedt.

Ti minutter før slutt får Ibrahimaj sin første scoringsmulighet i Viking-drakta, da han får et innlegg på bakerste stolpe fra Andre Danielsen. Vinkelen blir imidlertid litt spiss, og nykommeren får bare styrt den på mål uten noen særlig kraft.

Kvarteret før slutt blir Usman Sale byttet ut, og han klappes av med trampeklapp. Inn kommer debutant og nykommer Yildren Ibrahimaj.

MÅÅÅL. 4-1. Viking ruller opp nok et godt angrep, og transporterer ballen over banens bredde fra venstre mot høyre i en klasisk håndballopprulling. Det fører til at Usman Sale igjen kommer alene med keeper, men en Jerv-spiller får akkurat beinet på ballen. Den lander imidlertid opp hos Claes Kronberg som har kommet på et godt løp bakfra, og dansken kan enkelt tuppe ballen i mål fra fem-seks meter.

Kristian Thorstvedt får til et gunstig brudd i midtbaneleddet og stormer mot Jerv-forsvaret. Han legger inn på bakerste stolpe til Tommy Høiland, som styrer headingen dit ballen kom fra. Det er nok en gang et godt forsøk, men Øvretveit redder mesterlig igjen.

Selv om Jerv har sluppet inn tre mål på det i dagens kamp, så fortsetter de å prøve å spille seg ut bakfra. Det er nesten så Viking lykkes i nok et brudd, men keeper Øvretveit får akkurat ballen unna.

Timen passeres på SR-Bank Arena, og hjemmelaget har en viss kontroll på kampen i øyeblikket. Har ballen mye, og Markus Nakkim headet akkurat utenfor på en corner.

Femti sekunder ut i andre omgang blir Tommy Høiland spilt fri. Han ender opp i en duell med en Jerv-spiller og går ned i boksen. Dommeren vinker spillet videre, og det så greit ut.

1. omgang:

Den påfølgende corneren blir det ingenting av, og dommeren blåser så til pause. Viking har lyktes med sitt høye press, og alle tre målene har kommet etter brudd høyt i banen der de mørkeblå har vært nådeløse.

Idet vi entrer overtiden her på SR-Bank Arena plukker Jerv-keeper Øystein Øvretveit frem en redning på absolutt aller høyeste hylle. Viking får en corner klarert ut i returrommet, da Claes Kronberg lader skuddfoten. Dansken får fryktelig dårlig treff, men er heldig og treffer en umarkert Tommy Høiland. Obos-ligaens toppscorer får til en god avslutning, men Øvretveit er der med et tigersprang og slår ballen utenfor.

MÅÅÅL . 3-1. Nå renner målene inn for Viking, og det er nok en gang takket være knallhardt press. Kristoffer Tønnessen prøver å dempe en ball på brystet, men Sale oppfatter situasjon kjapt og bryter ballbanen. Nigerianeren legger ballen inn til Tommy Høiland som serverer Andre Danielsen på et sølvfat. En scoring som nok vil varme Bjarne Berntsens hjerte.

MÅÅÅL . 2-1. Viking har snudd kampen, og det er Usman Sale som scorer. Andre Danielsen legger en ball på tvers av 16 meteren, og Usman Sale gjør en glimrende dragning for å komme seg vekk fra sin oppasser. På det neste touchet skyter han helt nede i hjørnet, og sender Viking i ledelsen.

Det nærmer seg halvtimen spilt her på SR-Bank Arena, og akkurat nå er det Jerv som presser. Bortelaget hadde tre cornere på rappen, og målscorer Anthony var nære på ved to anledninger. Viking fikk imidlertid rykket.

MÅÅÅL . 1-1. Viking holder trykket oppe, og bryter da Jerv prøver å spille seg ut i forsvar. Høiland snapper ballen og gir den til Ryerson, som alene med keeper sender den i nettmaskene til stor jubel på stadion.

Like etter Jervs ledermål bryter Usman Sale fri fra sin kantposisjon, og kommer alene med keeper. Den duellen går Øystein Øvretveit seirende ut av.

MÅÅÅL : 0-1. Jerv får dagens første store sjanse etter drøye kvarteret spilt. Daniel Aase snurrer rundt med det som er av forsvarsspillere og får til et skudd som Wichne slår til corner. Den blir slått knallhardt inn i feltet, og Viking-keeper Amund Wichne kommer ikke opp i duellen. Izuchukwu Jude Anthony, som var på prøvespill i Viking før sesongen, stanger inn ledermålet.

Ulrik Berglann får dagens første gule kort, da han sparker ned Julian Ryerson på fint driv gjennom midtbanesirkelen. En klassisk professional foul der altså.

Tommy Høiland har vært frisk her i åpningen. Prøvde seg på en frekk chip for noen minutter siden, men den avslutningen gikk over. Nå prøvde han seg på et hælspark gjennom til André Danielsen, men det ble blokkert.

Viking har hatt ballen mest i åpningen av kampen, men ingen av lagene har skapt noen sjanser etter de første seks minuttene.

Før kamp:

Ferien er over, og Obos-ligaen er i gang igjen. Viking får en tøff test i første kamp i ferien, da Jerv har vært en lei nøtt å knekke for de mørkeblå i år. Før sesongstart tapte et urutinert Viking 2-6 på hjemmebane, før det også ble tap med 3-2 i det motsatte oppgjøret i Grimstad.

Foran dagens kamp er både Zlatko Tripic, Zymer Bytyqi og Rasmus Martinsen ute med skader, mens Tord Johnsen Salte og Leo Østigård er borte på landslagsoppdrag med G19-landslaget som spiller avgjørende kamp mot Italia i dag.

Det betyr at Viking-trener Bjarne Berntsen har vært nødt til å gjøre en del endringer på laget, og vi merker oss at nysigneringen Yildren Ibrahimaj starter på benken. Det samme gjør tidligere Viking-spiller Tor Andre Skimmeland Aasheim, som gikk til Jerv fra Viking foran årets sesong.

Viking (4-3-3): Amund Wichne – Rolf Daniel Vikstøl, Markus Nakkim, Viljar Vevatne, Claes Kronberg – Fredrik Torsteinbø, Julian Ryerson, Kristian Thorstvedt – Andre Danielsen, Tommy Høiland, Usman Sale.

Benken: Iven Austbø, Aniekpeno Udo, Steffen Ernemann, Yildren Ibrahimaj, Harald Nilsen Tangen, Jonas Pereira, Stian Michalsen.