Får Liverpool sitt første PL-trofé?

Manchester City var det klart beste laget forrige sesong, og har brukt sommeren til å forsterke laget enda mer. Det er vanskelig å se noen svakheter i laget, og manager Pep Guardiola er ikke en mann som lar spillerne hvile på laurbærene.

I tillegg til Riyad Mahrez må også Benjamin Mendy nesten regnes som en ny signering etter en helt sesong ute med skade. Sergio Agüero og Gabriel Jesus kommer til å pøse inn mål, og de har en midtbanestyrke som er blant de aller beste i ligaens historie med Kevin de Bruyne, David Silva, Bernardo Silva, Leroy Sané, nevnte Mahrez, Ilkay Gündogan og Raheem Sterling. Det lille usikkerhetsmomentet er i midtforsvaret, der både Nicolas Otamendi, John Stones og Aymeric Laporte av og til har gjort enkelte feil i tillegg til at de har en aldrende Vincent Kompany.

Selv om City neppe blir like dominerende som i fjor, vinner de ligaen i år også. Nærmest kommer Liverpool, som slo City ved flere anledninger i fjor og har styrket laget kraftig dette overgangsvinduet.

Inn har Alisson kommet i mål, de har fått inn Naby Keita og Fabinho på den sentrale midtbanen og Xherdan Shaqiri er en glimrende signering som backup for den formidable trioen på topp. I tillegg får Virgil van Dijk sin første hele sesong med laget, så alt tyder på at Liverpool er klare for å ta steget opp til å kjempe om ligagullet slik de gjorde mot nettopp Manchester City i 2014.

Bak dem blir det jevnt om Champions League-plassene. Tottenham satte ny Premier League-rekord som det eneste laget som ikke gjorde én eneste signering i et sommervindu. Spurs-laget er uansett veldig sterkt og har flere strenger de kan spille på enn noen gang før. Laget skal flytte inn på ny stadion, og det kan også gi en ny giv, selv om det kan utvikle seg til å bli et mareritt slik de ble for West Ham det første året på Olympiastadion. Starten blir avgjørende for Pochettinos menn, da nesten hele laget ikke kom tilbake før denne uken på grunn av utvidede VM-ferier. Må også klare seg uten Heung-Min Son, som skal representere Sør-Korea i Asialekene, i et forsøk på å unngå 21 måneders førstegangstjeneste.

I den røde delen av Manchester har det vært mye frustrasjon i sommer. Mange ferierende spillere har ført til en veldig dårlig oppkjøring, og manager José Mourinho har klaget sin nød om alt og alle. Spesielt overgangsvinduet har vært en kime til frustrasjon, der klubben bare har fått inn Fred som den eneste klare forsterkningen. Diego Dalot er hentet inn som backup og fremtidens mann på høyreback, mens keeperveteran Lee Grant ble hentet inn slik at Joel Pereira kan fortsette utviklingen på lån.

Måten Mourinho har oppført seg har også vært en kime til frustrasjon, og bekymring hos United-fansen. Det er ofte slik med Mourinho at han enten får det som han vil, eller så går han sur og selvdestruerer som han har gjort i Chelsea to ganger allerede. «Third Season Syndrome» har det blitt hetende, da Mourinho ofte går sur og får sparken/forsvinner i løpet av sin tredje sesong i en klubb og innledningen på hans tredje sesong i Manchester United har vært alt annet enn harmonisk. Jaktet febrilsk en midtstopper, men rapportene fra Manchester sier at han og styret ikke har samme overgangsstrategi da klubben ikke har vært villig til å støtte hans jakt på eldrende midtstoppere uten videresalgsverdi.



Styrken på førstelaget er vanskelig å anslå, da spillerne ikke har spilt sammen siden mai. Freds inntog vil gi Pogba mer spillerom, og får Mourinho like mye ut av han som Deschamps gjorde under VM kan det bli bra. Lukaku faller her i samme kategori, da også han hadde et veldig bra VM. På midtstopperplass er det ventet at Eric Bailly, til tross for lite spilletid i fjor, spiller sammen med svenske Victor Lindelöf. Han og gjorde et godt mesterskap, men duoen har minimalt med spilletid sammen på klubblaget. Venstreback og høyrekant blir også en utsatt posisjon, der hakkekylling Luke Shaw skal konkurrere med Ashley Young, mens to midtbanespillere, en spiss og en venstrekant kjemper om høyrekantplassen.

Mange spår en total katastrofe og at United skal være heldige om de klarer topp fire. Flere har til og med United helt nederst av topp seks-lagene, og tror Mourinho får fyken i løpet av høsten. Selv om han nok ideelt sett ville styrket førstelaget, er det ikke så dårlig som alle skal ha det til. I tillegg har også de største utfordrerne til Uniteds topp fire-plassering gjort mange endringer, som kan slå ut begge veier.



Det er nemlig mye nytt hos London-rivalene Chelsea og Arsenal. Begge har fått ny manager, i Unai Emery som har erstattet Arsene Wenger etter 22 år ved roret og Maurizio Zarri som har tatt over for Antonio Conte. Begge har hentet inn nye spillere, og begge kommer ut i en ny formasjon.

Chelsea har erstattet Thibaut Courtois med Kepa Arrizabalaga, som ikke nødvendigvis trenger å svekke laget nevneverdig. I Jorginho, N'Golo Kanté og Mateo Kovacic har Chelsea en av de beste sentrale midtbanene i ligaen, men offensivt er laget voldsomt avhengig av Eden Hazard. På topp ser nemlig Álvaro Morata helt håpløs ut, og Olivier Giroud kan heller ikke forventes å pøse inn mål. Kjederøykende Zarri hadde voldsomt suksess med Napoli, men tidligere i karrieren har det vært mer blandet. Skal implementere en ny spillestil, men fikk juling så det holdt mot Manchester City i generalprøven.



Arsenal har i motsetning til Chelsea sin beste lagdel på topp, der Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette i kombinasjon med Aaron Ramsey og Mezut Özil kommer til å gjøre livet meget surt for motstanderne og meget spennende for Arsenal-fansen. Uruguayanske Lucas Torreira blir en god forsterkning på midtbanen, mens de defensive signeringene Stephan Licht­steiner, Sokratis Papasta­thopoulos og Bernd Leno alle er mer usikre kort defensivt.

En aldrende Lichtsteiner kommer inn med rutine og vinnervilje, som har manglet de siste årene, mens både Papasta­thopoulos og Bernd Leno er like utsatt for feil som de Arsenal allerede har. I motsetning til de aller fleste rivalene har Arsenal hatt en oppkjøring der de aller fleste spillerne har vært tilgjengelig, og Unai Emery kan nyte godt av det i sin første sesong på Emirates.



Marco Silva har hentet tilbake Richarlison fra sin gamle klubb Watford, og og har fått inn fotrappe Bernard på motsatt kant. Everton har i det hele tatt rensket godt opp i stallen, med seks spillere inn og tretten spillere ut inkludert blant annet Ramiro Funes Mori, Wayne Rooney, Davy Klaasen, Ashley Williams og Kevin Mirallas.

Hentet ikke mindre enn tre spillere fra Barcelona dette vinduet, og alle tre er gode signeringer for et lag som Everton. Lucas Digne skal utfordre Leighton Baines, samtidig som Yerri Mina går inn i midtforsvaret. På midtbanen er Andre Gomes hentet inn, og det kan gjøre underverker for hans karriere. Var lysende i Valencia, før overgangen til Barcelona der ting gikk så dårlig at portugiseren ikke ønsket å vise seg på gaten i større deler av oppholdet. Selv om han er skadet i starten av sesongen, kan han fort bli en av vinduets signeringer.

Etter et par mer turbulente år, finner vi Everton tilbake igjen på sin vante plass rett bak topp seks. Der bør også West Ham blande seg inn i år, da tidligere City-trener Manuel Pellegrini har hentet mye bra. Felipe Anderson og Andrij Jarmolenko er to spillere jeg gleder meg veldig til å se, og sammen med Manuel Lanzini, Jack Wilshere og Marko Arnautovic er det slagkraftig offensivt. Har også hentet Toulouse-kaptein Issa Diop for ny klubbrekord, til tross for at midtstopperen bare er 21 år. Swansea-keeper Lukasz Fabianski er helt ålreit, mens Lucas Perez og Carlos Sanchez gis nye sjanser etter at de ikke har imponert i tidligere opphold i ligaen.

Burnley overrasket mest av alle i fjor, og hadde lenge Champions League-plassen inne. Europacup ble det, og det er en hinsides god prestasjon. Ekstremt godt defensivt organisert, med Chris Wood, Ashley Barnes og nysignering Matej Vydra på topp. Har fått inn Joe Hart i mål, mens Nick Pope og Tom Heaton er skadet. Hentet ny midtstopper i Ben Gibson, for å gjøre laget enda bedre defensivt sammen med James Tarkowski og Ben Mee. Noe av nøkkelen til suksess hos Burnley er den lave grade av rotasjon mellom kamper, men nå som Sean Dyches menn skal ut i Europa League må det roteres mer. Det gjør at det nok blir en tøffere sesong på Turf Moor i år.



Forrige sesong ble Newcastle topp ti i siste serierunde som nyopprykket, og den prestasjonen kommer Wolves til å prøve å kopiere og overgå i år. Laget som er finansiert av et kinesisk konglomerat med tette bånd til superagent Jorge Mendes, har satt sammen et mini-Portugal med Ruben Neves, João Moutinho, Diogo Jota, Raul Jimenez, Ruben Vinagre, Ivan Cavaleiro, Helder Postiga og Rui Patrício alle i troppen.

Imponerte stort i Championship i fjor, der de cruiset inn til opprykk med stålkontroll. Har likevel hentet inn 12 spillere, deriblant den meget underholdende Adama Traore, norske John Kitolano og Leander Dendoncker, og latt 25 spillere gå. Det er mange som skal spilles sammen, selv om en del av overgangene er lån som har blitt gjort permanente. Årets mest hypede lag, men vil innfri.

Leicester vil savne Riyad Mahrez, og deres sesong vil defineres hvordan de takler hans avgang. Vil Jamie Vardy fortsette å bøtte inn mål, og kan James Maddison, Demarai Gray eller landsmann Rachid Ghezzal ta opp hansken etter trollmannen fra Algerie. Beholdt Harry Maguire, som er en viktig brikke i forsvaret, og har forsterket med Jonny Evans, Caglar Soyuncu og Filip Benkovic i midtforsvaret.

Roy Hodgson gjorde en bemerkelsesverdig snuoperasjon i Crystal Palace forrige sesong, og har forsterket laget med Max Meyer, Cheikou Kouyate, Vicente Guaita og Jordan Ayew i år. Det gjør at laget nå har to offensive, fotrappe og driblesterke kantspillere som vil terrorisere forsvar, samt at det blir vanskeligere for Alexander Sørloth å få spilletid. Wilfried Zaha blir utrolig viktig for Palace, men bør ha en sesong uten nevneverdig nedrykksdrama i år.

Southampton, Newcastle og nyopprykkede Fulham kommer også til å styre klar av nedrykssumpen. Mark Hughes har erstattet Dusan Tadic med «Moi» Elyounoussi, og blir en trygg middelhavsfarer. Rafa Benitez har handlet smart med de begrensede midlene han har til rådighet, og den slu taktikeren vil ikke ha noen problemer med å styre Newcastle til nok en PL-sesong.

Fulham har gjort en av sommerens signeringer i Jean Michel Serri, og plusset på med André Schürrle, Aleksandar Mitrovic, Calum Chambers og Alfie Mawson. Fikk også hentet inn Sevillas førstekeeper Sergio Rico, Atletico Madrid-spiss Luciano Vietto, Timothy Fosu-Mensah og Andre-Frank Anguissa på overgangsvinduets siste dag. Det betyr nok dessverre mindre spilletid på Stefan Johansen, men hans kumpaner virker godt forberedt til Premier League.

I bunnen blir det som vanlig et bikkjeslagsmål for å unngå nedrykk, og fjorårets form må bekymre Eddie Howe i Bournemouth. Joshua Kings lag hadde ti kamper med bare én seier i sesongavslutningen før to seire på de siste to reddet sesongen. Får det tøft i år også, men vi tror Howe og King så vidt berger plassen. Har forsterket laget med Diego Rico og Jefferson Lerma, mens Harry Arter har gått ut på lån. Avhengig av nok en god sesong på topp for Joshua King.

Verre er det med Watford, som har mistet Richarlison og ikke har andre målscorere enn klubbveteran Troy Deeney, Andre Gray og Isaac Success. Det kan fort vise seg ikke å bi noen suksess, og selv om midtbaneleddet er ganske bra med Doucouré, Deulofeu, Roberto Pereyra og Will Hughes kan det fort bli nedrykk for Elton John og co.

I år har vi imidlertid plassert Brighton, Huddersfield og Cardiff nederst. Leo Østigårds nye lag har hentet inn 16 nye spillere, og stiller nesten med et helt nytt lag fra fjoråret. Da ble det reddet av Pascal Groß’ drømmesesong, og mye skal til for at østerrikeren kopierer det. Martin Montoya er en god forsterkning defensivt, og Chris Hughtons menn kan like godt ende på 17. plass som de rykker ned. Grunnen til at vi har plassert Watford over er at de har litt flere spillere med x-faktor som kan avgjøre tette kamper.

Huddersfield berget plassen nesten utelukkende på grunn av entusiasme og pågangsmot i fjor, da de gikk målløse av banen i 21 av 38 kamper. Verken de eller Cardiff har forsterket i nevneverdig grad, og vil slite mest i år. Huddersfield har hentet Ramadan Sobhi, som ikke imponerte noen i Stokes nedrykkssesong og en rekke benkeslitere fra Frankrike. Eric Durm er et godt tilskudd til stallen på backplass fra Dortmund, men har en mye tøffere start på sesongen enn forrige gang da pangåpningen på sesongen reddet plassen.

Neil Warnock er en slu rev, som kommer til å gjøre Cardiff vanskelig å slå med en godt organisert defensiv enhet. Fikk inn Harry Arter på overgangsvinduets siste dag, men er på langt nær like gode som de to andre lagene de slo følge med opp i Premier League. Har på papiret divisjonens svakeste lag, og må nok finne seg i å være den største dumpekandidaten i årets sesong.