Får 91.000 kr fra Kulturminnefondet

Torsdag ble det vedtatt at et hus i trehusbyen i Stavanger skal få tildelt 91.000 kroner fra Kulturminnefondet.

Tilskudd gis til å sette inn kopi av fem vinduer med kittfals lik de originale og to dører. Det gis også tilskudd til å montere ny høvlet kledning lik den opprinnelige på sørsiden.

Det melder Kulturminnefondet i en pressemelding.

Kulturminnet er en stor tomannsbolig fra 1915 i sveitser-jugendstil. Det er et laftet bygg med trepanel på utsiden. Taket har dråpeskifer.

I pressemeldingen står det at huset er plassert med fronten mot Jelsagata, en mye brukt turgate med mange vakre gamle hus.

Eierne ønsker at huset skal bidra til gi dette området sitt unike preg. For å tilbakeføre huset til sin originale stil vil de derfor gradvis skifte ut husmorvinduene med krysspostvinduer som er mest mulig lik de opprinnelige vinduene.

– Vi er stolte over å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, som mener at dette er et viktig kulturminne i Stavanger. Han lovpriser eierne for at de nå går i gang med det viktige arbeidet. Kulturminnet er viktig og bruken bidrar til å ivareta bygningen og miljøet på en god måte.