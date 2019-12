Fakta: Dette blir nytt med Go-Ahead

* Togene endrer navn til Sørtoget, og de tidligere Vy-ansatte blir kledd opp i nye Go-Ahead-uniformer. Vognene vil også etter hvert bygges om og få nytt utseende.

* Lavprisbillettene mellom Oslo og Stavanger blir noe dyrere med Go-Ahead enn de var med Vy. Men prisen for fullprisbillettene på strekningen blir den samme: 1.053 kroner, skriver VG.

* Go-Ahead vil ha miniprisbilletter til 249 kroner mellom Oslo og Kristiansand. Skal du videre til Stavanger blir laveste pris 319 kroner for voksen og honnør og 249 for barn og student. Om det blir flere eller færre miniprisbilletter til salgs enn med Vy kan selskapet foreløpig ikke svare på, skriver VG.

* Miniprisbillettene kan bli dobbelt så dyre og fra neste sommer trippelt så dyre for passasjerer som bytter togselskap underveis. Passasjerer som gjør togbytter etter 15. desember må betale minipris både hos Go-Ahead og Vy. Etter 20. juni kan det bli minipris ganger tre når SJ overtar Dovrebanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

* Studenter over 30 år mister studentrabatten på togreiser med Go-Ahead.

* E24 har tidligere skrevet at Go-Ahead planlegger to ekstra avganger, og dermed vil ha to timers frekvens mellom Stavanger og Oslo. Men det skjer ikke før tidligst andre driftsår.

* Go-Ahead vil henge opp bilder av Sørlandske helter i vognene og ta i bruk nattvognene også på dagtid og gjøre dem om til lounger hvor man kan strekke ut beina, skriver E24.

* Selskapet sier de vil se på om de kan få innarbeidet flere soveseter i forbindelse med ombyggingen av togene.

* Selskapet vil samarbeide med Dyreparken og Kaptein Sabeltann for å gjøre togturen mer attraktiv for barnefamilier.