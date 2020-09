Faddersjefen ved UiS trekker seg

På studentparlamentsmøtet tirsdag 1. september valgte Faddersjef Gila Hotek å trekke seg fra vervet som Faddersjef for Fadderfestivalen 2021.

Det melder Studentorganisasjonen (StOr) ved Universitetet i Stavanger i en pressemelding.

Bakgrunnen for valget til faddersjefen er utfordringer knyttet til samarbeid i ledertrioen. Gila understreker at det er en trist beslutning å trekke seg, da hun hadde ønsket å bidra til en fantastisk velkomst for studentene ved UiS.



StOr-leder Philip Lundberg Jamissen sier at Fadder har delt et spennende felles prosjekt og mener det er trist at man ikke fikk til et samarbeid til det beste for studentene ved Universitetet i Stavanger.

StOr-lederen understreker at han er sikker på at både Gila og resterende medlemmer i Fadderledelsen kommer til å bidra mye i studentmiljøet i årene som kommer.



Ifølge pressemeldingen ønsker StOr både Gila og Fadderstyret lykke til videre, samtidig som det påpekes at dette er en ekstraordinær situasjon for organisasjonen.

– Vi må nå gjøre det beste ut av situasjonen og valgkomiteen har satt i gang prosessen med å lyse ut stillingen på nytt, heter det i pressemeldingen.