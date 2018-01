Rogalandsavis

Av Gitte Johannesen

– Vi er et bevisst feministisk band, sier Shea, som allerede har gjort regnestykket i Spellemann-sammenheng:

Hun konstaterer at hun er eneste nominerte jente i årets rockeklasse – som ellers teller Erlend Ropstad, Torgeir Waldemar og Motorpsycho.

Norge henger etter

– Det er også første gang på tre år at det er et band nominert i rockeklassen som frontes av en kvinne, sier Sløtface-vokalisten, som synes Norge henger etter.

Ikke bare i rockesammenheng: Hun påpeker også kvinnemangelen i kategorier som elektronika og urban.

– Sløtface turnerer mye i utlandet, og der er det nesten like mange kvinnefrontene band. Bare se på Storbritannia og band som Wolf Alice, sier Haley Shea.

Ville valgt vekk gutta

Stavanger-bandet Sløtface er nominert til Spellemann for albumdebuten «Try Not To Freak Out», som fikk NME til å kalle kvartetten for «the Norwegian wønderkids» – tydeligvis fascinert av den norske ø-en som bandet byttet til i fjor. Det skjedde etter angivelig å ha opplevd sensur i sosiale medier. Bokstavskiftet ble til og med omtalt i Billboard.

Haley Shea spiller sammen med tre menn, herrene Tor-Arne Vikingstad, Halvard Skeie Wiencke og Lasse Lokøy, men sier hun ville gjort det annerledes i dag.

– Skulle jeg startet band nå, ville jeg funnet tre venninner. Så skulle vi lært oss å spille sammen!

– Starte et sted

Selv kommer Haley Shea fra den gode, gamle kjellerbandtradisjonen, men tror det at man kan lage musikk på data kan være med på å løfte fram flere kvinner.

Hun snakker også varmt for AKKs bandkurs for jenter, Loud, der hun selv har vært bandlærer.

Hva hun vil si for å få med flere kvinnelige utøvere?

– At alle må starte et sted! Det er nettopp å spille man lærer av.

Onsdag satte Sløtface kursen mot Los Angeles for å starte en månedslang USA-turné – før norgesturné venter.

Da skal de blant annet opptre på Haleys hjemmebane i Stavanger dagen før Spellemann-showet 25. februar.