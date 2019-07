EUs kunstgress-stress

EU-forbudet mot kunstgressbaner med miljøskadelig granulat, har åpenbart skapt stress i norske fotballklubber. Mens 11 av 16 eliteseriebaner – SR-Bank Arena inkludert – er utstyrt med kunstgress, ligger det norske antallet baner med kunstige gressmatter på drøyt 1700. Det sier seg selv at et forbud mot baner med granulat allerede fra 2022 truer fotballspillingen til jenter og gutter i Norge, samtidig som tiltaket ikke kan komme overraskende siden Norges Fotballforbund allerede har satt et mål om å redusere svinn av granulat fra kunstgressbaner med 90 prosent innen 2020.

Uten baner med kunstgress og det dempende granulatet fra bildekk, industrigummi og termoplast ville ikke fotball ha vært den folkebevegelsen sporten er i dag. Kunstgress er en forutsetning for fotball for flest mulig i det stort sett våte og kalde Norge. Samtidig gjør EU det rette når de presser fotballforbund og myndigheter til å endre bruken av vulkanisert gummi – som regnes som mikroplast og ikke er nedbrytbart. Ifølge VG er Fotballforbundet allerede i samarbeid med Miljøvern og Kultur- og idrettsdepartementet samt Miljøverndirektoratet om å utvikle en ny forskrift for granulat. Allerede før EU-forbudet dukket opp via tyske aviser, har det vært utviklet tiltak for å hindre granulat i å renne vekk fra kunstgressbanene. Sandfang i drenssystemer, fysiske barrierer og egne plasser for snølagring er noen av anbefalingene Miljødirektoratet har kommet med.

Selv om EUs kvern maler sakte, må kommuner som baneeiere, Fotballforbundet, fotballkretsene og klubbene opp i tempo for å fjerne fotballens miljøsynd. Det er allerede utviklet biologisk og nedbrytbart materiale av cellulose og bioplast som kan erstatte den støtdempende effekten til det miljøskadelige granulatet. Testingen av miljøvennlig granulat er i gang, og fotballfamilien selv må bidra til at fotball ikke spilles på spesialavfall – slik som i dag.

