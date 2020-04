EU samler idrettsministerne

Følg RA Sporten på Facebook!

Et av temaene på agendaen blir hvordan idretten kan trappe opp aktiviteten uten å bryte smittevernreglene.

LES OGSÅ: Nevland ønsket legenden velkommen tilbake på jobb

Det aller meste av toppidrett i Europa er satt på vent som følge av koronavirusutbruddet. Store inntekter bortfaller, og det rammer mange klubber og utøvere hardt.

LES OGSÅ: Arrangerte mørkeblå drive-in

EU kunngjorde mandag at videomøtet holdes klokken 11 tirsdag, og at ministrene også skal diskutere planer for å støtte utøverne og hvordan de skal sikre at utøverne får fortsette å trene.

LES OGSÅ: 25 Viking-importer du helst vil glemme