EU-ambassadør imponert av Stavangers energisentral

Rogalandsavis

Den nye energisentralen i sentrum varmer opp og kjøler ned tre av Stavanger kommunes administrasjonsbygg. Det gir en CO2-reduksjon på 85 prosent.

Energisentralen er Stavanger kommunes leveranse i Triangulum, Europas første og største innovasjons- og demonstrasjonsprosjekt i søken på smartere byer og samfunn, skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

Ambassadøren er i Stavanger i anledning Climate Diplomacy Week, der EU besøker utvalgte prosjekter som gjør en forskjell for miljøet.

– Energisentralen er et fantastisk system som både er enkelt og avansert på en gang. Jeg er stolt over at EU har bidratt med midler til dette prosjektet. Det er banebrytende og vil virkelig gjør en forskjell, understreker Béchet.

Fornybar energikilde

Energisentralen er bygget under Stavanger svømmehall. Den er basert på avløpsvann, og utvinner energi hver gang vi trekker i snoren på toalettet, hver gang vi vasker klær, kopper og kar, og alt annet vann som havner ned i sluken.

Teknologien har ikke blitt prøvd i Norge tidligere. Energisentralen har vunnet flere prestisjetunge priser for sine innovative løsninger.

– Det at energisentralen nå er i drift, er en viktig milepæl i Stavangers smartbyarbeid. Triangulum var starten på denne satsingen i regionen, og bidro til at oppstarten av Nordic Edge Expo, som i dag er Nordens største smartbykonferanse, sier ordfører Christine Sagen Helgø.

I dag består Triangulum av 22 partnere, hvor 5 av disse utgjør det lokale konsortiet i Stavanger. De lokale partnerne er Stavanger kommune, Lyse, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger.