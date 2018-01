Etterforskning av Tonning Riise avgjøres denne uken

Rogalandsavis

– Vi tar sikte på å ta en avgjørelse om saken skal etterforskes i løpet av uken, skriver politiinspektøren som jobber med saken i en SMS til VG.

Påtalemyndigheten gikk forrige uke inn for at politiet skal avgjøre om varslingene mot Tonning Riise innebærer straffbare forhold.

Før helgen var status i Høyre at partiet har mottatt 21 varsler fordelt på 12 personer. Ti av varslene gjelder den tidligere lederen i partiets ungdomsorganisasjon Unge Høyre. Mandag skriver VG at partiet har fått ytterligere fire varsler om seksuell trakassering. Dermed er det til sammen kommet inn 25 varsler.

– Det er stor variasjon i varslene. Alle disse handler om seksuell trakassering. Vi går ikke nærmere inn på å beskrive varslene, skriver Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset i en epost.

Kristian Tonning Riise, som representerer Hedmark Høyre på Stortinget, trakk seg som Unge Høyre-leder 10. januar.

Aarset var onsdag i forrige uke i samtaler med politiet om varslersakene. Det skjedde mot viljen til en nå 20 år gammel kvinne som er omfattet av varslene. Hun sa via sin advokat Ellen Holager Andenæs at hun ikke ønsker at hendelsen fra fem år tilbake i tid blir etterforsket.

