– Ut ifra det vi kan si om arbeidsoppgavene som ligger i saken nå, vil vi ikke komme med mer informasjon om analyseresultatene før til høsten, sier påtaleansvarlig, politiinspektør Lars Ole Berge i Sørvest politidistrikt til NTB fredag.

Opplysningen om prøvene kom torsdag. Berge legger til at når politiet sier at det vil ta tid før de går ut med mer informasjon, innebærer det også at et gjennombrudd ikke er nært forestående. Men etterforskningen fortsetter fra politihuset i Stavanger.

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet voldtatt og drept på Karmøy 6. mai 1995. I 1997 ble hennes da 19 år gamle fetter dømt for drapet. Fetteren anket og ble året etter frikjent i lagmannsretten. Drapet er fortsatt uoppklart.

DNA-prosjekt

I desember 2016 anbefalte Kripos' Cold case-gruppe en ny etterforskning i saken. I forbindelse med etterforskningen ble det i 2017 igangsatt et DNA-prosjekt. Høsten samme år ble DNA-analyser av tidligere utestet biologisk materiale og retesting av tidligere prøver sendt til GMI i Innsbruck i Østerrike.

DNA-prosjektet har vært en omfattende, kostbar, dynamisk og tidkrevende prosess, men politiet vurderte det som riktig å sende inn alt materiale de mente kunne bidra til å oppklare drapet.

– Vi mottok nylig analyseresultatene, og vi går nå grundig gjennom rapporten. Som vi har sagt tidligere, kommer vi ikke til å kommentere analyseresultatene før vi har vurdert disse nøye og eventuelt foretatt nødvendige etterforskningsskritt, opplyste Berge torsdag.

2100 tips

Hovedtyngden av den øvrige etterforskningen ble utført i 2017. Politiet fulgte da opp etterforskningsskrittene som ble anbefalt av Cold case-gruppa, samt etterforskningsledelsens egne oppgaver.

Det har også blitt tatt fortløpende etterforskningsskritt i fjor og i år, men etterforskningen har vært kuttet ned i en periode i påvente av analyseresultatene.

Siden etterforskningen startet i 2017, har det kommet inn over 160 tips. Mange av disse tipsene kom inn etter en dokumentarserie som ble vist på TV 2.

Tipsene har blitt vurdert fortløpende. Noen har ført til etterforskningsskritt, men ingen har ført til noe gjennombrudd i saken. Siden drapet skjedde, har det kommet inn over 2100 tips.