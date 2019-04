Av: Ingvill Moen Hovlund, listekandidat Stavanger Ap

Stavanger Arbeiderparti vil skape arenaer hvor møte mellom unge og eldre skjer daglig – i hele byen vår. Stavanger Arbeiderparti har programfestet prosjektet «unge hjelper eldre» for å sikre kunnskapsoverføring mellom generasjoner, gi arbeidserfaring og kompetanse til yngre for å forebygge ensomhet i begge grupper.

Når en baby kommer inn i et rom glemmer vi ofte det vi holder på med, slutter å snakke og flytter umiddelbart blikket mot babyen. Stemmen blir mild, en alvorlig mine går over i et smil. Er man trett, våkner man til og smiler og pludrer. Sorger er glemt. På et øyeblikk er man til stede i nuet.

Flere av Stavangers sykehjem har dagsentre hvor innbyggere fra hele byen kommer for å være i aktivitet. Stavanger Arbeiderparti vil legge til rette for en systematisk satsing på barselstreff på byens dagsentre for å skape gode øyeblikk og møter mellom små babyer og våre eldre. Dette gjøres allerede flere steder i landet – det koster ingenting – og dagene blir fylt med mening både for babyer, nybakte foreldre og våre eldre innbyggere.

Jeg har lang erfaring som sykepleier på sykehjem. På et av byens sykehjem, hvor jeg jobbet, laget kommunen en lekeplass i bakgården med sandkasse, bålpanne, utebord og utebenker. Barna i barnehagen i nabolaget ble invitert til å leke og spise matpakke på lekeplassen. Sykehjemsbeboerne satt ofte inne i dagligstuen, og fikk se på liv og røre tre dager i uken, uten at det skapte merarbeid for noen.

Vi som jobba der fikk naturligvis noe å snakke med beboerne om, og fra de eldre på sykehjemmet hørte jeg for eksempel «nei, der mista hun litla jentå med den røde luå spaden sin! Åh der kom han andre litle og plukka den opp. Nei – der sprang han avgårde med den! Herrepitter for ein liten rakkar!»

Sykehjemmet fikk etter hvert et hønsehus med kyllinger i bakgården, og barna var hoppende glade for å få besøke kyllingene. Vi trengte ikke å mase på barnehagen for å få ukentlige besøk. Det var noe de selvsagt ønsket. Av og til kom barna inn og sang i stua. Før jul fikk de spise julegrøt på juletrefest sammen med beboerne. Øyeblikk! De eneste kostnadene med dette var at kommunen laget en lekeplass i hagen.

Stavanger Arbeiderparti vil at elever på helse og oppvekst skal ha praksis på biblioteket. Målet er å lære eldre og innbyggere som har behov for det opplæring i bruk av digitale hjelpemidler. Her kan elevene bistå med hjelp til nedlasting av aktuelle apper, bruk av programmer eller støtte til å ta i bruk tekniske hjelpemidler.

Få er så gode på teknologi som ungdommene våre, og digitalt utenforskap er noe mange eldre i samfunnet dessverre opplever. Samtaleemnene behøver man ikke lete etter når man har et naturlig felles gjøremål. Ungdommene opplever mestring, eldre opplever digital innenforskap, og ung blir kjent med eldre!

Vi har mange særdeles friske og kompetente pensjonister som har lyst til å bidra frivillig. Leksehjelpen er ulikt organisert fra skole til skole, og pensjonister kan bidra til å gi et bredere og mer mangfoldig tilbud på byens skoler. Å komme seg ut, være til nytte, er helsefremmende. Leksehjelp handler ikke bare om å gjøre lekser. Å få oppmerksomhet fra en voksenkontakt som er til stede, vil i tillegg til leksehjelp kunne fremme sosial kompetanse og forebygge ensomhet hos både barn og voksen.

Slike eksempler vil du ser mer av hvis Stavanger Arbeiderparti vinner kommunevalget til høsten. Vi ønsker et varmere og mer inkluderende Stavanger. Å etablere møtesteder koster ikke skattepenger. Det skaper engasjement, god helse og god læring mellom yngre og eldre.