Et mesterskap i Putins glansbilde

Der alle bord og stoler var boltet fast til gulvet, og du måtte be om bestikk, salt, pepper og ketchup gjennom lukene på McDonald’s for ti år siden fordi alt ville blitt stjålet ellers, var det en helt annen gjestfrihet og åpenhet som møtte hele verdens befolkning i 2018.

Billetten til finalen i Champions League gjorde at jeg også i 2008 slapp å søke visum, akkurat som du slapp hvis du søkte om en FAN ID til årets VM, men der stopper også likhetene mellom de to besøkene.

Der det i 2008 knapt var én eneste russer som snakket engelsk, all informasjon ble gitt på kyrillisk og det var en prestasjon i seg selv å finne og komme seg fram på T-banen, har årets mesterskap vært et velsmurt maskineri som ikke står mye tilbake fra det tyskerne gjennomførte i 2006.

Det er selvsagt ingen overraskelse, da Vladimir Putins ære sto på spill denne sommeren. Ingen legger mer i det å presentere Russland som et åpent, vestlig og normalt land enn det Putin har gjort, og hans VM-prosjekt har således gått akkurat som planlagt. Hans glansbilde av et mesterskap står i sterk kontrast til hvordan det faktisk er å leve i Russland, noe som har blitt behørig dokumentert gjennom årene.

Sånn var det i Sør-Afrika, sånn var det i Brasil og sånn var det også i Frankrike. Alle land med verdens øyne rettet mot seg vil vise seg fra sin beste side, og kvitter seg med alt som kan være negativt. I Brasil ble favelaene ryddet opp i og slummen flyttet vekk fra turistgatene, i Frankrike ble vi som turister bedt om å unngå diverse deler av Marseille og i Russland nå ble gjengene kalt inn på Putins kontor med en enkel beskjed. Finner de på noe tull, ryker alle som en rett i fengsel, uansett hvem som står bak.

Med et russisk lag som har prestert langt over evne, og med endeløse positive poster på sosiale medier fra personer fra alle verdenshjørner tilbake til alle verdenshjørner har Russland framstått nøyaktig som Putin har ønsket det.

Mine «beste» minner fra Russland ti år siden var et mye mer innestengt, lukket land, men siden russerne både har arrangert OL og VM de siste årene har infrastrukturen blitt rustet kraftig opp og det har vært enorme investeringer over hele fjøla. Bare det å ta flytog på 45 minutter til sentrum, kontra det å ta flybuss i tre timer fra flyplassen er et enormt framskritt.

Det har også kommet den delen av befolkningen som har råd til å leve i Putins Russland til gode, mens befolkningen i store deler av landet fortsatt lever i kummerlige forhold som er vanskelig å fatte.

Alle russere jeg snakket med var opptatt av å vise at de var normale folk, som deg og meg, for de og føler at de blir uglesett på grunn av Russlands rykte i verden. På samme måte som mange nå reiser hjem med et mye bedre bilde av Russland, kommer også mange til å reise hjem med et mye bedre bilde av Qatar om 4,5 år.

For mange fans handler det nemlig ikke om hva som har skjedd før, om landet bryter menneskerettigheter over en lav sko eller hvordan de behandler sine innbyggere. Det handler ikke om at man ikke bryr seg, eller at man støtter regimet og deres handlinger, men rett og slett om fotball.

Det går an å elske fotball og hate at det blir lagt til land som Russland og Qatar. For mange handler det og om hvordan de blir behandlet de dagene og ukene de er der, og i det henseendet har Putins Russland levert et tilnærmet perfekt mesterskap.

