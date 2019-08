Saken er opdatert

Etter det TV 2 erfarer ønsker statsminister Erna Solberg en snarlig løsning på den fastlåste striden rundt bompenger, og avbryter derfor resten av Island-turen.

Solberg har vært på Island for å delta på et møte mellom de nordiske statsministerne. Solberg rakk akkurat å undertegne en felles erklæring om klima og utvikling før hun avbrøt besøket, skriver NTB.

I utgangspunktet skulle Solberg spise middag med sine nordiske kolleger i kveld, og reise tilbake til Norge først onsdag.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad utsetter sin planlagte tur til Kristiansand, får TV 2 opplyst.

– Handler om å skjære gjennom

Situasjonen knyttet til bompengestriden er fastlåst etter at Fremskrittspartiet har stilt ultimatum om rundt skissen som landsstyret i partiet søndag sa ja til, mens Venstre står like fast på at de ikke godtar den fremlagte skissen, melder kanalen.

Kun tre uker før valget er det fortsatt uklart om Frps krav om bompengekutt lar seg kombinere med Venstres miljøkrav. Frp-leder Siv Jensen er på sin side krystallklar på at hun mener det ikke er mer å snakke om.

– Jeg anser meg ferdig med saken. Vi hadde en skisse til løsning som var så langt som vi kom. At KrF og Venstre mener at de ikke har ferdigforhandlet dette, må de selv svare på, sier Jensen til Fædrelandsvennen tirsdag ettermiddag.

– Vi snakker sammen

Ifølge TV2 forlot Solberg hotellet sitt i Reykjavik 18.15 tirsdag kveld. Da var tilbakemeldingen at det er dialog mellom de fire partiene.

– Vi snakker nå sammen, så snakker vi sikkert internt i hvert enkelt parti om hvordan vi skal gå videre, var hennes kommentar til kanalen da.

Det er stor utålmodighet i alle de fire regjeringspartiene om å løse den fastlåste bompengestriden.

Kilder nær flere av de borgerlige partilederne som Dagsavisen snakket med tirsdag kveld understrekte at det haster med en avklaring. Ingen ser seg tjent med at den uforløste bompengestriden overskygger hele lokalvalgkampen, og det er håp om å finne en snarlig løsning.

Jensen-oppgjør med KrF og V

I en artikkel Frp har lagt ut på sin nettsider, med tittelen «Derfor kalte Frp inn landsstyret», tar Siv Jensen et kraftig oppgjør med politikere fra Venstre og KrF som i VG tirsdag stempler Frp som illojalt, skriver NTB.

– Jeg reagerer kraftig på påstander om at Frp har vært illojale og ikke er til å stole på. Det er ikke Frp som har hatt problemer med å bestemme seg i bompengesaken, sier hun.

Bakgrunnen for at hun kalte sammen partiets landsstyre for å ta stilling til bomkuttene i den mye omtalte skissen var at forhandlingene hadde «kommet til veis ende», ifølge partilederen. Hun kaller skissen «et endelig resultat som partiene skulle ta stilling til».

– Frp har forholdt seg 100 prosent lojal til prosessene mellom regjeringspartiene, hevder hun.

– Alle frister ble brutt

Hun utdyper at forhandlingene var kommet så langt da partilederne samlet seg til debatt under Arendalsukas første kveld, at de ble enige om å si at de nærmet seg en enighet, ifølge Jensen.

– Uken etter ble det satt flere tidsfrister for at saken skulle avklares, slik at vi kunne enes om en avtale vi kunne behandle i partiene. Frp holdt seg til samtlige frister og gjorde som vi ble bedt om.

– Dessverre ble alle frister ble brutt, og vi endte opp med å gå i ring. Som følge av dette ble det satt en endelig frist til fredag 16. august, som alle måtte forholde seg til. Frp svarte i tide om at vi var klare til å behandle saken, og sendte derfor innkalling til landsstyret samme dag, sier Jensen i Frp-artikkelen.