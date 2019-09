Erna Solberg: – Raja tar feil i det han sier

I dagens utgave av Aftenposten har Venstre-politiker, Abid Raja, skrevet en kronikk hvor han han kritiserer Siv Jensen (Frp) og Sylvi Listhaugs (frp) ordbruk. Han innleder kronikken med:

«Kjære statsminister Erna Solberg. I din regjering sitter statsråder, løftet frem med heiarop fra stortingsrepresentanter, som bevisst bruker ord og uttrykk for å tenne en gnist hos dem som mener at «nye landsmenn» i altfor stor grad påvirker det norske samfunnet negativt. Som mener at «nye landsmenn» ikke trosser noe i sin kamp for å gjøre Norge mindre norsk, for hver dag som går.»

Videre skriver Raja blant annet at han mener Frp driver propaganda ettersom Sylvi Listhaug har publisert et "glorifisert" bilde av båtmigranter i sosiale medier. Raja skriver i sin kronikk:

«Man må gjerne være imot at disse menneskene får komme til Norge. Kanskje fordi det vil friste andre mennesker å flykte fra sitt land fordi Norge lover beskyttelse. Men Sylvi Listhaugs bilde får dramatikken som utspiller seg på Middelhavet, til å virke som en forlystende båttur i solnedgang en fredfull søndag ettermiddag. Det kaller jeg propaganda.»

Raja reagerer også på at Siv Jensen kaller det snikislamisering at Zeliha Acar, styremedlem og ungdomskoordinator i Islamsk Råd, ikke håndhilste på kronprinsen da han besøkte den terrorrammede moskeen Al-Noor Islamic Centre på Skui i Bærum. Acar valgte å ikke håndhilse på grunn av sin tro.

«Hun tok i stedet hendene til hjertet, for henne et symbol på kjærlighet, respekt og fred.», skriver Raja i kronikken, før han fortsetter.

«Ja, kjære statsminister, at Jensen trekker frem nettopp det begrepet som seks år tidligere ble beklaget fordi det kunne oppfattes som høyreekstremt, det kaller jeg brun skremselspropaganda.»

Statsminister Erna Solberg mener det hele er undøvendig.

– Å kalle dette brunlegging og den typen karakteristikker er helt unødvendig i et regjeringssamarbeid, sier statsministeren i et intervju med blant annet NRK, TV 2 og VG tirsdag ettermiddag.

Hun viser til den pågående debatten etter at stortingsrepresentant Raja (V) nok en gang beskyldte Frp for «brun skremselspropaganda» i Aftenposten tirsdag.

I kronikken henvendte Raja seg direkte til statsministeren flere ganger, og spurte henne blant annet om hun føler hun har vært modig i denne debatten.

– Jeg mener han gjør en del feil i måten han skriver artikkelen sin på når det gjelder mitt engasjement og hva jeg har gjort, ikke minst i spørsmålet om inkludering, sier Solberg.

– Var tydelig

Raja er blant annet kritisk til Frp-leder Siv Jensens bruk av begrepet snikislamisering under valgkampen.

– Han tar feil i det han sier. Og jeg synes det er unødvendig at vi skal ha pågående en debatt som vi faktisk tok unna og var tydelig på i valgkampen, sier Solberg.

Hun utdyper:

– Jeg var tydelig og klar på å si at snikislamisering er et dårlig begrep. Det sa jeg også den gangen det ble brukt for ti år siden. Jeg mener det ikke er en beskrivelse som passer på det norske samfunnet, sier Solberg.

Hun kommer imidlertid verken til å be Raja eller Jensen om å beklage seg.

– Jeg har ikke tenkt å gi noen sånne veiledninger til noen, sier hun.

– Ikke lurt

Siv Jensen har svart på Rajas kronikk ved å antyde at Venstre bør gå ut av regjering dersom partiet har problemer med Frp.

– Dersom Venstre har et problem med å sitte i regjering med Frp, så får de ta konsekvensene av det, sier Jensen i en sms til NTB og flere andre medier.

På spørsmål om statsministeren deler den oppfatningen, svarer hun følgende:

– Jeg synes ikke den typen uttalelser er noe lurt.

Rogalands Avis har ikke lyktes i å få kommentarer fra lokale politikere i denne saken.