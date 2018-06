Erlend (23) reiser til India for å bli proff

Rogalandsavis

23-åringen Erlend Sjøveian fra Stavanger har de siste to årene spilt collegefotball i Bloomington, drøye to og en halv time fra Chicago. I dag reiser han imidlertid ned til India der han skal prøvespille for de indiske seriemesterne Minerva Punjab FC.

– Da jeg var hjemme på sommerferie i fjor, så jeg meg om etter andre muligheter enn å spille i USA da jeg ikke var helt fornøyd med situasjonen der. Derfor tok jeg kontakt med forskjellige klubber, deriblant i India, sier Sjøveian og fortsetter:

Sendte mail til eieren

– Jeg sendte eieren av Minerva Punjab en mail der jeg introduserte meg selv, sendte med CV og en høydepunktfilm fra USA, sier han.

Det gjorde at han fikk komme ned på ti dagers prøvespill, fra og med lørdag.

– Det er kanskje ikke den mest vanlige måten å gjøre det på, men når du får muligheten til å reise ned må du bare ta den. Hvis du ønsker å bli proff må du oppsøke mulighetene der de er, uansett om det innebærer å flytte til India for å bo der i en periode, sier han.

Målet er å leve av fotballen, og derfor er India bare ett steg på veien mot målet.

– Ett sted må du starte karrieren, og da er India et like godt sted som noe. Jeg håper å få kontrakt, og bruke tiden i India til å vise meg fram for andre klubber i Norge eller andre steder, sier han.

– Blir neppe millionær med det første

Sjøveian var på prøvespill i Hønefoss i februar, og har også vært på prøvespill i islandske Vikingur Olafsvik.

– Jeg mener folk gir opp proffdrømmen for tidlig, da mange velger å trappe ned eller legge opp hvis de ikke har noe klart i 19-20-årsalderen, sier Sjøveian som tror varmen blir den største utfordringen i India.

I motsetning til de aller fleste ligaer i verden er det indiske ligasystemet delt i to. På den ene siden har du India Super League, der spillere som Alessandro Del Piero, Robert Pires, Roberto Carlos, John Arne Riise, Florent Malouda, Diego Forlan og Fredrik Ljungberg har vært med de siste årene, og på den andre siden har du indisk eliteserie.

Franchise-ligaen Indian Super League spilles etter MLS-format, der ingen kan rykke opp eller ned, men ligaen utvides gjennom å legge til nye lag. På den andre siden av systemet er det vanlig ligasystem, med opp og nedrykk fra første til syvende divisjon. Det er altså seriemesterne i den indiske eliteserien Sjøveian skal prøvespille hos, så millionær tror han ikke han blir med det første.

– Jeg skulle gjerne gjort som de avdankede fotballkjendisene, og tjent millioner på millioner for tre måneders spill i India, men det blir neppe de store summene. Det er uansett ikke derfor jeg drar ned, men jeg er forespeilet en årlig lønn på mellom 60.000 og 80.000 euro, forteller han.