Eriksen scoret to for Sandnes Ulf

Sandnes Ulf tok ledelsen ved Ingvald Sandvik Halgunset bare noen minutter ut i første omgang.

Andreas Løvland utlignet for Tromsdalen da det var spilt ett kvarter av andre omgang. Eriksen sendte Sandnes Ulf i føringen på nytt rett etterpå, og Sandnes Ulf-spissen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 66 minutter. Det var Eriksens tiende mål for sesongen. Fem minutter før slutt la Kachi på til 4-1 for Sandnes Ulf.

TUIL har gått poengløse av banen tre kamper på rad.

Tromsdalens Håvard Lysvoll fikk se det gule kortet.

Marius Hansen Grøtta var dommer i oppgjøret på TUIL Arena. 100 tilskuere løste billett til kampen.

22. september skal Tromsdalen møte Jerv, og Sandnes Ulf møter Raufoss. (©NTB)