I fjor sommer var Kent Håvard Eriksen nær en overgang til Bodø/Glimt, som også var etter han da sesongen var over. I desember sa Eriksen selv at han ønsket å dra hvis det kom et godt nok tilbud fra Eliteserien, men det budet lar vente på seg.

– Jeg trives veldig godt i klubben, og har ingen problemer med å bli værende. Det har vært veldig stille på overgangsfronten i det siste, og nå begynner jo så smått de fleste troppene å sette seg. Sånn det ser ut nå blir jeg værende, forteller Eriksen til RA.

26-åringen er nå den som har vært lengst i Sandnes Ulf, og selv om han ikke liker å se på seg selv som den eldre garde, så er han klar til å ta på seg det ansvaret det er å være kontinuitetsbærer.

– Det her blir min femte sesong, og nå som jeg er den som har vært i klubben lengst gir det litt ekstra ansvar overfor de nye. Selv om det kanskje ikke er en rolle jeg har blitt gitt, er det naturlig på grunn av hvor lenge jeg har vært i klubben, sier Eriksen og fortsetter:

– Det går mest på å styre de litt i trening og kamp, komme med gode råd og tips, og vise de hvordan vi gjør ting her i klubben. Det er en fin gjeng med spillere, og de er alle voksne, så det går fint, sier han.

Følger med på markedet

Etter at ti spillere forlot Sandnes Ulf etter forrige sesong, og ni spillere har kommet inn så langt har klubben foreløpig sagt seg fornøyd med forsterkningene av årets Sandnes Ulf-tropp.

– Vi fortsetter å følge med på markedet, og får vi til noe som kan styrke laget så vil vi vurdere det, sier Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes.

Han tror imidlertid ikke at det kommer flere inn på prøvespill eller at de tar med noen nye ned til Marbella.

– Det ser ikke sånn ut nå. Jeg tror vi reiser ned med den gjengen vi har, sier Sæternes.

Sandnes Ulf reiser ned til Marbella mandag 26. februar.

