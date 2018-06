Eriksen forlenget kontrakten til 2021

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

Sandnes Ulf-spiss Kent Håvard Eriksen forlenget fredag sin kontrakt ut 2021-sesongen med Ulf.

– Hovedgrunnen til at jeg forlenger er at jeg har veldig troen på det som skjer her. Jeg trives veldig godt i Sandnes, og ønsker å bidra til det klubben holder på med nå, fortalte Eriksen under en livesending på Sandnes Ulfs Facebook-sider.

Eriksen har fått 115 kamper siden overgangen fra Elverum i 2014.

LES OGSÅ: Derfor løper Danso til Zajic etter hver scoring