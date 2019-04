«Er det din tur nå, Alexander?»

Følg RA Sporten på Facebook !

Niendeplassen fra 2013 er det beste Alexander Kristoff har å vise til fra Paris-Roubaix, og sammen med tiendeplassen fra 2015 er det de to eneste gangene UAE-rytteren har vist seg fram i rittet som blir kalt «Helvetet i Nord».

Siden 2015 har han en 48. plass og en 57. plass og i 2017 brøt han rittet. Noe han har gjort fire ganger totalt i sin karriere, så det at velodromen i Roubaix ikke er noen lykkearena for Kristoff har blitt bevist gang på gang.

Torsdag reiste han ned igjen til Paris, men denne gang som en av favorittene til rittet han aldri har lyktes i. Trippelvinner Johan Museeuw, flere sportsdirektører og andre toppsyklister peker på Kristoff som en favoritt etter seieren i Gent-Wevelgem og prestasjonen i Flandern Rundt.

Det sier mye om respekten mange av verdens beste syklister har for Kristoff, da en kanonsterk forfølgergruppe lot Alberto Bettiol kjøre inn til Flandern-seier i stedet for å jobbe sammen for å kjøre inn Bettiol.

Hvis Michael Matthews, Oliver Naesen, Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Bob Jungels og Yves Lampaert hadde samarbeidet ville de klart å kjøre inn Bettiol, men samtidig visste de at de trolig også ville blitt slått av Kristoff i en spurt. Derfor skjedde ikke det, og Kristoff vant nok en spurt i det som var igjen og tok en solid tredjeplass.

Flandern Rundt, Gent-Wevelgem og mange av de andre klassikerne er imidlertid vesentlig forskjellig fra Paris-Roubaix i det at vær, føre, brostein og det taktiske spillet er helt forskjellig fra noe annet ritt i året.

Kristoff har bevist gang etter gang at han bare blir sterkere jo lengre løpene blir, og som Sven Erik Bystrøm sa det etter seieren i Gent-Wevelgem, Alexander Kristoff er en seig jævel. Den karakteristikken oppsummerer mye av Kristoffs karriere, da han aldri var et vidunderbarn som Peter Sagan, Mathieu van der Poel eller lagkamerat Fernando Gaviria for den sakens skyld.

Kristoff har kanskje ikke den ekstreme farten som skal til for å slå verdens raskeste spurtere, men det er ikke det Paris-Roubaix handler om. Verdens kuleste endagsritt handler om punkteringer, taktisk spill, været, posisjonering og store mengder flaks.

Ingen nordmenn har vunnet Paris-Roubaix, men med stang inn søndag kan Kristoff skrive sykkelhistorie.

