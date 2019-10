Equinor skal investere i havvindpark i Nordsjøen

Fredag leveres to oppdaterte planer for utbygging og drift til myndighetene.

Olje- og gassplattformene blir de første i verden som skal forsynes med kraft fra en flytende havvindpark. Vindparken vil ligge om lag 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaks-plattformene, med havdyp på 260 til 300 meter.

– Vi har jobbet systematisk med flytende havvind i nesten 20 år. Snorre- og Gullfaks-partnernes beslutning bidrar til å ta denne teknologien et viktig steg videre. Cirka 80 % av verdens vindressurser ligger på dypt vann, og flytende havvind kan spille en viktig rolle i energiomstillingen. Dette innebærer store muligheter for norsk industri, sier Eldar Sætre, konsernsjef i Equinor i en pressemelding som ble sendt ut fredag morgen.

Fem milliarder kroner

Investeringen i Hywind Tampen vil være i underkant av 5 milliarder norske kroner. Norske myndigheter har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på inntil 2,3 milliarder kroner. I tillegg har Næringslivets NOx-fond besluttet å støtte prosjektet med opptil 566 millioner kroner.

Vindparken vil bestå av 11 vindturbiner basert på havvindkonseptet Hywind som er utviklet av Equinor. De 8 MW store turbinene vil få en samlet kapasitet på 88 MW og vil kunne dekke om lag 35 prosent av det årlige behovet for elektrisk kraft på de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C.

– Et pionerprosjekt

– Hywind Tampen er et pionerprosjekt og et viktig bidrag til å redusere utslipp fra Gullfaks og Snorre. Vi jobber med en omstilling der vi skal ivareta og utvikle verdiene på norsk sokkel, samtidig som vi skal redusere klimaavtrykket fra våre operasjoner, sier Arne Sigve Nylund, Equinors konserndirektør for utvikling og produksjon på norsk sokkel.

Tilsvarer 100.000 personbiler

Gjennom å redusere bruken av gassturbiner på feltene bidrar prosjektet til å redusere CO2-utslippene med mer enn 200.000 tonn per år, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 100.000 personbiler.

– For å realisere Hywind Tampen har det vært viktig at myndighetene har gitt oss mulighet til å utvide levetiden for Gullfaks-feltet til 2036 og Snorre-feltet til 2040, opp mot 20 år lengre enn da feltene først ble planlagt, sier Nylund.

Ifølge en studie utført av Multiconsult, vil Hywind Tampen-prosjektet kunne gi ringvirkningseffekter gjennom prosjektets levetid på 1 550 til 3 000 årsverk til norsk næringsliv. Hoveddelen av ringvirkningene kommer i forbindelse med prosjektets utbyggingsfase.

Fra Bergen

Hywind Tampen skal opereres fra Equinors kontorsted i Bergen og oppstart planlegges i slutten av 2022. Gulen Industrihamn i Sogn og Fjordane er valgt som sted for sammenstilling av de flytende vindturbinene til Hywind Tampen før de fraktes ut på feltet i Nordsjøen.