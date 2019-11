Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner

Rammeavtalene, som tildeles Aker Solution, Axess, Oceaneering Asset Integrity og IKM Operations, vil gjelde fra årsskiftet, opplyser Equinor.

Avtalene har en fast periode på seks år, samt to opsjoner på fire år. Prosjektet sysselsetter 300 til 400 personer årlig, ifølge Equinor. Anskaffelsesdirektør Peggy Krantz-Underland i Equinor sier at avtalene gir forutsigbarhet både for Equinor og leverandørene.

– De legger til rette for et sterkt langsiktig samarbeid der vi kan ta i bruk nye teknologier, forbedre oss kontinuerlig og oppnå økt sikkerhet og verdiskapning for alle parter, sier hun.

Tjenestene brukes for å avdekke og forbedre svekkelser på olje- og gassanlegg på land og på sokkelen for å unngå alvorlige skader.

– Vi tar allerede i bruk avanserte ultralydmetoder for å redusere bruken av stråling fra radiografi. Det er teknologier som har kommet langt og som vi forventer skal utvikle seg enda mer. I tillegg er det spennende å se at droner nå går fra å være et nisjeprodukt til å bli standardleveranser innen disse tjenestene, sier Krantz-Underland.

(©NTB)