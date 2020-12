Equinor har tildelt Northern Lights-kontrakter for 1,3 milliarder kroner

Northern Lights-prosjektet er en del av det norske prosjektet for fullskala karbonfangst og -lagring, og omfatter transport, mottak og permanent lagring av CO2 i et reservoar i den nordlige delen av Nordsjøen.

Kværner har fått tildelt en kontrakt for prosjektering, anskaffelse og bygging av landanlegget i Øygarden. Dette anlegget skal motta flytende CO2 for mellomlagring og videre eksport via rørledning for permanent lagring under havbunnen.

Ifølge Equinor er verdien av kontrakten rundt 1,05 milliarder norske kroner. Arbeidet planlegges å starte i januar 2021, og være fullført innen første kvartal av 2024.

Aker Solutions har fått kontrakten for bygging av et undervannssystem for injeksjon i CO2-brønnen i Nordsjøen. Verdien av kontrakten er på rundt 250 millioner kroner. Arbeidet vil starte i januar 2021 med installasjon og fullføring i løpet av 2023.

