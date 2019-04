«En Viking-buss til å bli glad i»

Følg RA Sporten på Facebook !

Det var pragmatisk og det tenderte til regelrett kampdrap utover i andre omgang. Men dette er også en kunst på toppnivå.

En kunst som er helt nødvendig å beherske skal en komme noen vei.

Viking-spillerne skal være akkurat like stolte av disse tre poengene som poengene de sikret ved å rundspille Kristiansund i premieren.

Kanskje enda mer faktisk. For dette var beviset på at de har tatt nye steg. At de har fått flere verktøy i skuffen.

De mørkeblå fikk raskt kampen i sitt spor. 1-0 scoringen til Kristian Thorstvedt gjorde at laget kunne legge seg dypt for å satse på overganger. Det var det eneste fornuftige. Bortsett fra mangel på presisjon i kontringene funket det godt.

I fjor hadde laget høyst sannsynlig tabbet seg ut på et eller annet tidspunkt i liknende situasjoner. De var tidvis alt for hissige på grøten i det høye presspillet og fikk brudd mot seg. Avveiningene stemte ikke. Laget skjønte ikke alltid når de skulle presse og når de ikke skulle.

Det var forsåvidt greit nok. Viking måtte dominere kamper i OBOS-ligaen.

Søndag var det ikke behov for noe høyt press. Det var behov for lavt press og fart framover. Det skjønte spillerne. Og de behersket en helt annen måte å spille fotball på.

De må de gjøre mange ganger til denne sesongen. I Eliteserien vil de bli spilt dype av veldig mange motstandere. Spesielt på bortebane vil vi se kamper hvor det andre laget har ballen opp mot 70 prosent av tiden.

Forbedringspotensialet ligger først og framst i overgangsspillet. Selv om de fikk kontret inn 2-0 til slutt på søndag var de alt for upresise i denne fasen.

Defensivt var det likevel bunnsolid. Viking har fått påfyll av typer som behersker å parkere bussen. Runar Hove er perfekt i så måte. Det er bare å la innleggene fra kant komme. De lange ballene også. Han vil renske unna. Dette har vært en signering med tydelig plan og kløkt bak fra Vikings trenerteam.

Mange ristet også på hodet da lokale Sondre Bjørshol ble hentet i fjor. Det ble for usexy. Hans defensive gener skal du ikke undervurdere. En strålende førsteforsvarer han også. En voldsom løpskapasitet. Det er bare å gi tommel opp. Dette nivået er du i ferd med å ta, Sondre!

Samtidig er også Viking kollektivt blitt bedre til å forsvare seg. Avstandene mellom lagdelene er små. Offerviljen og disiplinen er stor.

Nå gjenstår det å se hvor bra dette egentlig er. Mange har dømt Viking nord og ned. Jeg har hele tiden ment at Viking er kapable til å overraske solid i år. Den første virkelig testen på hvor de står mot noen av tungvekterne kommer til helgen.

Da står Brann på menyen.

Det er ikke mange gode grunner til å styre unna SR-Bank Arena etter denne seriestarten. Billettsalget tok også fullstendig av etter kampen i følge klubben selv.

Det kan nemlig bli et fyrverkeri av et vestlandsderby i flomlyset på lørdagskvelden.

