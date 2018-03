Rogalandsavis

– Ååååh, der kommer det et!

En skokk barnehagebarn gisper av fryd når et digert fly kommer tordnende ut av veggen på travle Knuffingen Airport, der det lander et fly hvert eneste minutt. Hver med sin helt unike lyd. Passasjerer ankommer i rullende taxier, og med lynkjappe tog, og det blinker og glinser. Og jammen lander det ikke plutselig en UFO også!

Like bortenfor ruver Hamburgs nye stolthet, det spektakulære, nye konserthuset Elbphilharmonie, eller «Elphie», som hun kalles på folkemunne. Og når du trykker på en knapp, åpner hele herligheten seg og byr på en fantastisk konsert, mens det foregår et dusin rare ting i alle de andre rommene i bygningen.

Og inne i miniatyr-Hamburg er det selvsagt et Miniatur Wunderland med en miniatyrminiatyr-modelljernbane. Litt lenger bort har et par sex i sofaen inne en leilighet. I etasjen under er det motefotoshoot. Et annet sted har en pen dame akkurat mistet handlevogna i en nedoverbakke. Og en pingvin med trillekoffert er i ferd med å ta toget vekk fra klimaproblemene, til Nordpolen stasjon.

Alt bundet sammen av 15,4 kilometer med intrikate jernbanespor.

Kule detaljer

– Det som gjør dette stedet så kult, er alle detaljene. Det er historier overalt, så man må se veldig lenge på hvert sted for å få med seg alt! Sånn som festivalen med Helene Fischer-konserten, der det var en naken jente som hadde sovnet på do, sier Melli Piwitt og Raffael Behrendt, som er på besøk fra Berlin.

Akkurat nå venter de på et av miniatyrverdenes høydepunkter: Når Vulkanen Vesuv har utbrudd og blokkerer veiene i Pompeii. Det skjer hvert 15. minutt. Og når det er blitt stemningsfull natt i miniatyrriket, noe de mer enn 300.000 ledlampene sørger for at skjer jevnlig.

Det buldrer og braker, og plutselig strømmer lavaen nedover fjellsidene, og setter i gang hektisk aktivitet av politibiler og ambulanser, til publikums store begeistring.

Stort arbeid

Vulkanen er en del av den nye Italia-seksjonen, som åpnet i 2016, og som snart skal ferdigstilles, etter to år og nesten 40.000 arbeidstimer. Gjennom glassvinduer kan du se alle modellbyggerne i aksjon.

– Det er superviktig å få alle detaljene helt riktig! Ellers blir det bråk. Vi glemte skjegget på en statue av borgermesteren i Venezia. Da ble vi ringt opp. Feilen ble selvfølgelig rettet opp med en gang, påpeker modellbygger Michael Kraken, som regner med å bruke nesten to måneder på å ferdigstille selveste Markuskirken.

Alle modellbyggerne står fritt til å finne på artige situasjoner rundt de gjenkjennelige monumentene.

– Vi må være kreative og bruker mye humor. På forhånd reiser vi til stedene og tar bilder og skriver ned situasjoner som vi ser, forteller modellbyggeren.

– Men kirkene tuller vi ikke med. De er et hellig sted. Folk kan bli støtt, påpeker han.

Verdens lengste

Det bille lille eventyret startet i 2000, da nattklubbveteranen Frederik Braun snublet over en jernbanemodell-sjappe i Zurich i Sveits. Han ringte tvillingbroren sin, Gerrit Braun, samme kveld, og sa: «Hei, vi skal bygge verdens lengste modelljernbane!». Sammen med en teknisk samarbeidpartner bestemte de seg for å gå videre med den ville ideen.

Først testet de koseptet på 3.000 personer, om de kunne tenke seg å besøke en slik turistattraksjon. Ideen skårte brukbart blant menn. Men kvinnene hadde det på siste plass over hva de kunne tenke seg å se… Derfor ble ideen snart vinklet over på bitte små verdensfortellinger.

Uansett var det mange som flirte godt av de godt voksne mennene som startet å bygge ut Hamburg i skala 1:87 i 2001. Men så feil kan man ta. Det er nemlig ikke uten grunn at miniatyrverdenen ble kåret til «Tysklands beste turistattraksjon» i 2016. Nå har mer enn 16,4 millioner besøkt attraksjonen, inkludert nesten 30.000 nordmenn.

Ni miniverdener

De første tre verdenene sto klare allerede i 2001, og siden den gang har prosjektet bare vokst og vokst – og vokser fortsatt. 15,4 kilometer jernbane snirkler seg gjennom ni ulike temaverdener, inkludert en liten og en smule forunderlig flik av Norge, komplett med alver, stavkirke, nakensauna og noen besynderlige verkstedarbeidere som går på hendene, mens de balanserer tønner på føttene i lufta. Og ser på en lettkledd danserinne.

Når Italia nå snart er helt ferdig, med Venezia som siste bit underveis, står etter planen Monaco for tur. Deretter sannsynligvis Frankrike og Benelux-landene. Men da må entrepenørene får lov til å bygge en utstillingbro over til den andre siden av kanalen – som kanskje kan bli en engelsk miniatyrverden. For nå er det ikke mer plass i det gamle, renoverte varehuset de holder til i.

Etter det står muligens Afrika eller Asia for tur.

Få ting til å skje

De morsomme historiene og detaljrikdommen gjør at attraksjonen fenger like godt blant voksne som barn. Rundt omkring er det plassert ut mer enn 200 knapper, som kan framprovosere alt fra gruvesprengninger i Kiruna til å åpne sluser og få tog og biler til å kjøre avgårde.

Anlegget er også fullt av referanser til filmer og kjente ting og hendelser. Fra parkeringshuset i Italia spretter det blant annet ut en «Batmobil bettmobil» (sengemobil) ved siden av James Bond-doningen Anton Martin DB5, Mario Kart og Ghostbuster Mobil ECTO-1.

Derfor bør du ta med deg et eksemplar av Wunderlands egen avis, som kommer ut jevnlig, og er proppfull av artige nyheter og fortellinger fra miniverden

Dagsavisen var invitert til Hamburg av turistkontoret.