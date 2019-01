Av: Terje Hetland, leder Rogaland Unge Høyre, Mathias Vikse Rovik, formann Rogaland FpU, Susanna Aske Bredenbekk, leder Rogaland Unge Venstre, Jonas Andersen Sayed, leder Rogaland KrFU og Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant Høyre

For første gang siden 1985 får Norge en ikke-sosialistisk flertallsregjering. Historie er skapt!

Etter 10 budsjettenigheter og mange felles vedtak, har Høyre, Frp, KrF og Venstre god erfaring med å finne løsninger sammen. Ved valget ga velgerne statsminister Erna Solberg og våre partier fornyet tillit, og det er nå vår oppgave å forvalte den til det beste for landet. Derfor samler vi oss til et felles prosjekt i regjering. Vårt felles mål er å bygge et samfunn der folk kan få leve frie og selvstendige liv, der vi gir mennesker tillit og der vi som innbyggere tar ansvar for oss selv og hverandre.

Et fritt samfunn med menneskerettigheter, demokrati og rettsstat må ikke tas for gitt. Derfor trenger vi som land å hegne om de små og store fellesskapene, basert på felles verdier og solide institusjoner. Rettssikkerhet, ytringsfrihet, tillit, frie medier, markedsøkonomi, eiendomsrett og frivillighet er sentrale byggesteiner i det norske demokratiet. Vår nye regjering skal bygge samfunnet på vår kristne og humanistiske arv og tradisjoner. Verdier som menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar vil stå sentralt, og idealer som likeverd, frihet, ansvar for hverandre og respekt for naturen skal løftes høyt.

Hvert enkelt menneske er unikt og like mye verdt, uavhengig av utgangspunkt, forutsetninger og egenskaper. Det vil derfor være en prioritert oppgave for regjeringen å fremme likeverd, likestilling og respekt for den enkeltes frie valg. Diskriminering, ufrihet og urettferdighet skal bekjempes. Barnas beste skal settes høyt når beslutninger skal tas.

Norge er – og skal fortsatt være – verdens beste land å bo i. Vi er et land med små forskjeller, tillit mellom folk og trygghet. Vi vil styrke fellesskapene og bygge samfunnet nedenfra. Enkeltmennesket, familier og lokalsamfunn må få større mulighet til å styre sin egen hverdag og til å forme sin egen framtid. Vi må heie fram enkeltmenneskers skaperkraft og kraften i fellesskapene som dannes på arbeidsplasser, i familier og frivilligheten.

Å legge til rette for flere jobber vil være en viktig oppgave for regjeringen. Samtidig som vi tar vare på de arbeidsplassene vi har, må vi omstille oss og skaffe flere bein å stå på. Det blir avgjørende for at vi også i framtiden skal kunne sikre bærekraftige og gode velferdsordninger. Flere må få muligheten til å delta i arbeidslivet, enten det er mennesker med nedsatt funksjonsevne, hull i CV-en eller innvandrere som skal integreres. Inkluderingsdugnaden skal fortsette med forsterket kraft.

En god skole er viktig for å gi alle like muligheter, og regjeringen vil fortsette satsingen på tidlig innsats og yrkesfag. Norge som land skal også ta globalt ansvar for bedre klima og renere hav. Regjeringsplattformen staker ut en trygg kurs for landet, med mange konkrete tiltak på alle samfunnsområder.

Det er også en stor glede å kunne slå fast at Rogaland blir godt representert i regjeringen. Helseminister Bent Høie (H), høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø (V), landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) og statssekretær Atle Simonsen (FrP) i Finansdepartementet, er alle eksempler på hardtarbeidende og solide representanter for vårt herlige fylke.

Vi har tro på det nye regjeringsprosjektet og er klar for å gå i gang. Nå skal det jobbes knallhardt for flere trygge jobber, kunnskap i skolen, bedre klima og et varmere samfunn.