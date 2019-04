Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tre av fire statlige virksomheter som har forsøkt å ansette IKT-spesialister det siste året har opplevd problemer med dette. For kommunene er dette tallet 36 prosent.

Med problemer menes det at det har tatt mer enn tre måneder å få rekruttert noen med ønsket kompetanse, eller at virksomheten eller kommunen måtte ansette noen med en annen formell kompetanse enn den de søkte etter.

Flere rapporterer om slike problemer nå enn ved forrige undersøkelse i 2018. Det gjelder både statlige virksomheter, kommuner og fylkeskommuner.

I statlige foretak har 73 prosent av virksomhetene som har forsøkt å rekruttere spesialister opplevd problemer det siste året. I 2018 var dette tallet 55 prosent.

Det er imidlertid store variasjoner innenfor sektoren.

Blant kommunene svarte 36 prosent at de opplevde problemer i 2019, mot 32 prosent året før.

Stadig flere statlige virksomheter rapporterer også at manglende kompetanse i stor eller ganske stor grad er et hinder for utviklingen av digitale løsninger. Andelen har økt jevnlig siden 2013 – det første året med tilgjengelige tall.

I 2019 rapporterte 36 prosent av de statlige virksomhetene om mangel på kompetanse som et problem. For kommuner er andelen 43 prosent.