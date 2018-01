EM-drama ga norsk ettmålstap

NTB-Espen Hartvig

– Det var tungt å tape helt på slutten. Vi gjorde noen tekniske feil på slutten, feil vi ble straffet helt vanvittig for. Det er marginer som avgjør, sa landslagssjef Christian Berge i et intervju med TV 3 etter kampslutt.

– Samtidig er det mye vi kan bygge videre på. Det var mye bra utpå der i dag, la han til.

Det ble en thriller med en rekke marginale avgjørelser mot slutten. I siste sekund skjøt Eivind Tangen i forsvarsblokken i norsk undertall.

– Jeg måtte prøve et skudd, men det var ikke store sjansen med flere franskmenn på to meter foran meg, sa Tangen til NTB like etter kampslutt.

Halvbrutalt

Norge ledet med tre mål flere ganger i 2.-omgangen etter periodevis strålende spill. Frankrike var ille ute og slet tungt i angrep der favoritten støtte på en god norsk forsvarsmur.

Tapet gjør at de norske gutta trolig ikke tar med seg mer enn to poeng videre til hovedrunden i Zagreb.

Kampen startet med to halvbrutale grep fra Frankrike: Først fikk Kent-Robin Tønnesen (strålende førsteomgang) et slag i ansiktet rett før han gjorde 0-1.

Han ble liggende nede med blødende nese, men franskmennene angrep likevel og scoret.

Kort etter fikk Sander Sagosen kjenne noe av det samme. Han ble meid ned bakfra på stygt vis.

Tett

Dette var lagenes sjuende møte på under et år og en reprise av VM-finalen fra for et snaut år siden. Den vant Frankrike på hjemmebane i Paris.

Etter at de norske laget fikk strammet inn på tekniske feil omtrent midtveis i 1.-omgangen, snudde kampbildet.

Franskmennene kjørte seg fast i angrep og brukte mye krefter på å score. Mot slutten kom Frankrike for fullt og snudde det som så ut til å være en tapt kamp.

Norge hadde gode muligheter til å avgjøre til sin fordel i 2.-omgangen, men bommet på store sjanser noen ganger.

Sikre poeng?

Norge fortsetter EM mot Hviterussland søndag og Østerrike tirsdag. Etter det de to lagene viste puljepremieren, skal det svært mye til at Norge roter vekk poeng i de to gjenstående kampene.

Hviterussland vant 27-26 over østerrikerne fredag. Oppgjøret avslørte at Norge og Frankrike holder minst én klasse bedre nivå.

De tre beste fra hver gruppe går til hovedrunden og tar med seg poeng og mål fra puljespillet. For Norges del venter i så fall lag fra gruppen med Kroatia, Serbia, Island og Sverige i neste fase av EM.

Islendingene startet EM med å slå svenskene 26-24 fredag. Det var en liten overraskelse.

Kampfakta:

Håndball-EM menn i Porec, Kroatia fredag, gruppe B:

Frankrike – Norge 32-31 (15-17)

Zatika Sports Arena, 5100 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Espen Christensen – Sander Sagosen 3, Bjarte Myrhol 5, Henrik Jakobsen, Kent Robin Tønnesen 7, Magnus Jøndal 4, Kristian Bjørnsen 6, Magnus Gullerud 1, Gøran Sørheim, Gøran Johannessen 3, Christian O'Sullivan 1, Eivind Tangen 1, Harald Reinkind, Magnus Abelvik Rød, Espen Lie Hansen.

Toppscorer Frankrike: Kentin Mahe 8.

Dommere: Oscar Raluy Lopez/Angel Sabroso Ramirez, Spania.

Utvisninger: Frankrike 2 x 2 min., Norge 3 x 2 min.

Norge møter Hviterussland søndag og Østerrike tirsdag.