Elitenes innenforskap

Rogalandsavis

Hvis en utenlandsk journalist uten for god oppdatering hadde blitt sendt til Solamøtet for å skrive reportasje om statsministeren, opposisjonslederen og de viktigste aktørene i samfunnslivet, ville hun gått med en følelse av å ha havnet på feil klode. Hvem er hvem? Hva er forskjellen mellom statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre, NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen?

OK. Det Erna kaller «velferdsinnovatører» er «velferdsprofitører» for Jonas. Alle har likevel ett til felles; den norske modellen – måten vi organiserer arbeidslivet på med formelt samarbeid mellom staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne – hylles unisont. Rett skal være rett: Jonas har hatt det så trøblete med Giske-saken at han kan tillate seg å spøke med det elendige 2017-valget. «Ikke noe et reklamebyrå ville ha funnet på», fleipet Jonas forsiktig om Ap-valgløftet med opptil 15 milliarder kroner i økte skatter.

Som kjent var Aps omvendte valgløfte med på å holde Jonas Gahr Støre unna Statsministerens kontor, men egentlig var de 15 ekstramilliardene i skatt i økonomiprofessor Victor Normans ånd. Den store enigheten som hviler over Solamøtet og i så stor grad norsk politikk at det til og med er OK at Venstre og Frp er blitt sengekamerater, kan være problematisk.

Som tidligere Høyre-statsråd og pensjonert NHH-professor i samfunnsøkonomi, kan Victor Norman stille de banale spørsmålene som ingen våger å stille (hvis du da ikke er en utenlandsk journalist som av en eller annen grunn plutselig blir sendt for å dekke Solamøtet). Det som ikke er en innertier å snakke om, er temaer Norman gjerne vil diskutere. For eksempel at digitaliseringen ikke gjenspeiles i nasjonalregnskapet. Vi blir stadig mer avanserte, men hva hjelper vel dét når produktiviteten ikke øker? At både Ernas og Jonas’ ønske om å øke sysselsettingsandelen, inkludere flere i arbeidslivet og sørge for at alle skal med, i hvert fall ikke øker produktiviteten, er ett av disse vanskelige temaene bare pensjonerte professorer våger å snakke om.

For eksempel innvandring. Som kjent har Frp og Sylvi Listhaug fått ta regien over innvandring, selvsagt uten at det kanskje viktigste spørsmålet tas opp. Hva med demografien? «Hva er problemet for de fleste samfunn utenfor hovedstaden?» spurte Norman. Og svarte: «Mangel på folk. Uten innvandrere har vi en demografisk krise av dimensjoner. Vi må snakke om innvandring på en annen måte enn de siste 5–10 årene. Den eneste måten mindre samfunn kan få flere innbyggere på, er å hente dem utenfra,» sa Norman – vel å merke etter at Erna hadde fløyet tilbake til Oslo for å bygge regjering.

Vi må også snakke om det LO, NHO og alle partier er enige om, nemlig trepartssamarbeidet. Siv Jensen utfordret «den norske modellen» før hun ble finansminister, men ellers er enigheten og innenforskapet øredøvende. Utenom for Victor Norman. Et åpenbart dilemma ved et samarbeid som krever organiserte arbeidstakere og organiserte bedrifter, er det som skjer når færre og færre organiserer seg. Hva skjer med måten vi ordner lønnsforhandlinger og lønnsutvikling på hvis det er færre og færre LO-medlemmer? Landets økonomi er som kjent avhengig av kontrollert lønnsvekst og et arbeidsliv der det er orden på arbeidsforhold, rettigheter og konfliktene tas på en sivilisert måte.

Victor Norman kan utmerket godt ta feil når han maler fram Norge som et mulig Arendal. Sørlandsbyen var blant Norges rikeste i seilskutetiden, men fikk den teknologiske utviklingen i fleisen. Det tok over 30 år før Arendal var sånn noenlunde på beina igjen, og kanskje står Norge der den daværende seilskutehovedstaden var på sitt høyeste i 1879?

Orker vi å ta de diskusjonene Victor Norman mener vi må ta? Om lavere produktivitet, mangel på nok folk til å ta oss av de eldre og samtidig ha en bærekraftig økonomi? Ulempen ved årskonferansen NHO arrangerte i forrige uke og Solamøtet i dag, er nettopp at toppene som omgår hverandre i slike kretser er for like. For likt utdannet, stort sett like vellykkede og uten utenforperspektivet Norman tillater seg – spesielt siden uoppdaterte utenlandske journalister ikke dukker opp på Solamøtet.