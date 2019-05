Dyer og Lunde fronter Kapittel-festivalen i Stavanger

Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, har sluppet sine første navn. Begivenheten går av stabelen fra 18.–22. september, og forfatteren Geoff Dyer har meldt sin ankomst.

Dyer regnes som en av de store engelskspråklige essayistene, og akkurat nå er han aktuell med «Vi er her for å dra et annet sted».

For boken «En ren besettelse» (1997, på norsk 2014) ble Dyer nominert til National Book Critics Circle Award, en pris han mottok i 2012, for «Otherwise Known as the Human Condition» (2011). Dyers bøker er, ifølge Flamme forlag, oversatt til 24 språk.

Sørafrikanske Marlene van Niekerk, danske Carsten Jensen samt norske Maja Lunde og Jan Grue er andre hovednavnene når festivalen arrangeres på årets Kapittel, hvor temaet er Kropp.

Og i tråd med temaet har arrangørene invitert humoristene Trond-Viggo Torgersen og Linn Skåber til å gjøre en humorshowet «hvorfor det», om nettopp kroppen.

Anders Bortne kommer for å snakke om den populære sakprosaboken sin, «Søvnløs», mens Anna Fiske på sin side har satt seg fore å lære oss om unnfangelsen med sin «Hvordan lager man en baby».

Klare for Kapittel 19 er også populære forfattere som Helle Helle, Trude Marstein, Nina Lykke, Håvard Rem, Lars Ramslie, Agnes Ravatn, Gro Dahle, Kjartan Fløgstad, Bår Stenvik og Cathrine Knudsen