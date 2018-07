Drømmedebuten i vasken

Rogalandsavis

– Det er bittert! Vi hadde god kontroll det meste av kampen – bortsett fra ved et par tilfeller på slutten, sukker de lyseblås nye spiss etter kampen.

Han overrasket seg selv med å holde 90 minutter i sin første kamp siden mai. Angriperen med fortid i klubber som FFK, Mjøndalen, Fyn, Aarhus og Vard viste godt igjen både som møtende spiss og målscorer. Han innrømmer at scoring på direkten gir selvtillit, men det betyr så lite når motstander Ullensaker/Kisa scoret på overtid.

– Det er positivt at laget hevet seg veldig etter 4-0-tapet sist, men dette var to tapte poeng.

Store sjanser på slutten

Sandnes Ulf hadde to gedigne muligheter på slutten. Først skjøt Vegard Erlien i stang etter 89 minutter etter et raid. Så serverte samme mann ballen til Andreas Dybevik dypt inn i overtiden. Dessverre presterte han å skyte over med kun keeper igjen å overliste. Så endte missen, som det ofte gjør, med scoring andre veien. Ullensaker Kisa kastet seg fram i et siste desperat forsøk – og lyktes med å krige inn ballen.

– Jeg synes vi burde vært litt mer smarte på slutten. Vi hadde ikke behøvd å score med 1-0-ledelse. Kanskje burde vi heller tatt ballen med ned til cornerflagget for å drepe tid, sier Kapidzic.

Spissen fikk etterpå mye ros av trener Bengt Sæternes.

– Jeg syns han var strålende og er overrasket over hvor «fit» han var. Husk at han ikke har spilt kamp på lenge.

Ros fra Sæternes

Selv var debutanten glad for å få scoret direkte.

– Det er alltid greit å slippe å gå rundt å vente på det første målet, men det viktigste hadde uansett vært tre poeng.

Trener Bengt Sæternes erkjenner også at Sandnes Ulf kanskje var litt for naive på slutten. Samtidig påpeker han at ingen hadde snakket om missene til Andreas Dybevik og Vegard Erlien om de hadde scoret. Da hadde de vært helter.

– Vi framsto mye bedre enn vi har gjort på lenge. Så gjorde vi noen feil på overtid, sier Sæternes.

Han er glad for at laget nå har en liten pause til neste kamp. Da kan han få jobbet med relasjonene.

Det behøves med såpass mange nye spillere inn i laget.

