Drømmeåpning for Oilers

Rogalandsavis

Følg RA Sporten på Facebook !

3. periode:

Oilers får altså den best tenkelige starten på sesongen, da den nykomponerte og revansjelystne seiersmaskinen kliner til med seier borte mot fjorårets dobbeltmestere Storhamar. Henrik Holm gjør en fantastisk kamp bakerst, og foran han blokkeres det over en lav sko. Storhamar var kanskje det farligste laget kampen sett under ett, men et kontringssterkt og effektivt Oilers drar likevel hjem med alle poengene.

Storhamar presser kraftig, men Holm og Oilers holder ut. Massevis av sjanser for hjemmelaget, men Oilers drar det lengste strået og vinner serieåpningen borte mot Storhamar.

Storhamar tar ut keeper. 55 sekunder igjen! Storhamar tar keeper.

Lucia kommer plutselig alene med Östlund, men sender pucken langt over. Stor mulighet for å avgjøre.

Thoresen skyter fra skrått hold, men klarer ikke overliste Holm. To minutter igjen nå.

Fem minutter igjen, og Storhamar har lagt et kraftig press på Oilers nå. Gjestene forsvarer seg heroisk, men er tydelig slitne når de får ballen og kan slå kontra.

MÅÅÅÅL. 1-2. Der kom reduseringen for Storhamar. Irving setter opp Zettergren som banker pucken i krysset fra distanse. Går via kaptein Forsberg, noe som setter Holm ut av spill. Ni minutter igjen nå, og det blir ulidelig spennende.

Ti minutter igjen av kampen, og Oilers pådrar seg en ny tominutter. Denne gang for å ha for mange menn på isen, og lagstraffen blir sonet av Markus Vikingstad. Viktig å holde unna i dette undertallet for Oilers.

Fem minutter spilt av tredje periode, og den har begynt som de to første. Storhamar har mye puck, og kommer til en god del skudd. Men Oilers er kompakte i egen sone, forsvarer seg godt og ofrer seg for hverandre. Bakerst har også Holm vært meget god i dag.

Nok et godt overtall fra Storhamar, som kommer til gode skuddmuligheter hele veien. Men Oilers har vært veldig oppofrende i forsvarsspillet i dag, og har kastet seg ned og blokkert hele kampen gjennom. Dermed er Oilers fulltallige.

Øksnes skyter, og foran mål er Dahlstrøm. Han vender og skyter, men skuddet går utenfor. Like etterpå går samme mann ned, og Rokseth må sette seg i to minutter for hekting.

Der var tredje periode i gang, og nok en gang vant Oilers droppen.

2. periode:

Storhamar var best spillemessig, har mye puck og skyter mye. Henrik Holm har reddet mye, og Oilers har vært kompakte i egen sone. Det er gjerne litt mot spillets gang at Oilers har scoret sine mål, men det er det ingen som bryr seg om. Gjestene har vært veldig effektive, og leder med to foran den tredje perioden.

Morley legger tilbake til Lane, som får en stor mulighet til å føre Oilers opp i 3-0 like før slutt. Men det blir med 2-0-ledelsen for Oilers i midtperioden.

MÅÅÅL . 0-2. Mario Lucia dobler Oilers ledelsen. Lucia lurer av Irving i Oilers sone, og kommer mot mål. Han holder pucken inne og finter pasning, men Lucia holder pucken og fyrer av med et rapt håndleddsskudd opp i krysset. Burlon blir kreditert målgivende pasning.

Storhamar presser på for en utligning nå, og Holm må i aksjon igjen. Viktig for Oilers å holde ut de resterende 3,5 minuttene i denne midtperioden.

Oilers rir av undertallet med knappest mulig margin. Fem minutter igjen av perioden.

Christian Larrivée tror han utligner i overtall for Storhamar. Setter pucken i tverrligger og den detter ned på streken. Det blir først dømt mål, men etter å ha sett på video omgjør dommerne den avgjørelsen. Dermed leder fortsatt Oilers 1-0.

Jacob Lagacé får to minutter for slashing, og dermed er det klart for Oilers første to minutter i undertall. Det må være bedre enn de to forsøkene på overtall, hvis ikke blir det mål i mot. Overtallene har nemlig vært langt under pari så langt.

Glimrende mulighet for Markus Søberg, som får muligheten på kloss hold fra midten. Skyter midt på Östlund, som redder. Like etter er det Patrick Thoresen som får muligheten til å utligne, men Holm redder.

Oilers får et nytt overtallsspill, da Fögström får to minutter for hekting av David Morley. Ny sjanse i powerplay for Oilers.

Halve kampen spilt nå, og det er ikke noe fyrverkeri vi er vitne til. Storhamar har mye puck, og kommer til skudd nå og da, men Oilers forsvarer seg bra. Og er langt fra ufarlige på kontringer.

Kanonpasning fra Burlon. Fra bak eget mål spiller han Forsberg alene med keeper Östlund, men svensken redder skuddet fra Forsberg.

Dokken og Martinsen kommer til nok en sjanse for Storhamars fjerderekke, men igjen er Holm med på notene.

Vigier til Morley, og i det den tidligere Lillehammer-spilleren legger an til å banke pucken i krysset får en Storhamar-back en touch på pucken. Godt backspill.

Fem minutter spilt av midtperioden.

Zettergren til Martinsen, som fyrer fra kloss hold. Nok en gang hiver en Oilers-spiller seg ned og får blokkert. I det påfølgende angrepet er det Dokken som får en god skuddmulighet, men denne gang er det Holm som forhindrer mål. Storhamar best i gang her i midtperioden.

Midtperioden er i gang. Oilers vinner droppen.

1. periode:

Der var første periode av årets sesong over, og Oilers tar med seg ledelsen inn i garderoben. Perioden startet veldig avventende og rotete, med Storhamar som hadde det meste av pucken. Vertene hadde også de fleste skuddforsøkene, og Oilers scoret på sin første virkelige gode sjanse i kampen da Lagacé fintet Östlund på rumpa rundt fem minutter før slutt i perioden. Etter det skjedde det mer fra begge lag, så det målet kan være med på å åpne opp denne kampen.

Tre minutter igjen av perioden, og Oilers scoret på det som var deres første virkelig store sjanse i kampen.

MÅÅÅÅL : 0-1. Jacob Lagacé lurer Östlund. God kontring av Oilers, der Vikingstad sender Lagacé alene med Storhamar-keeper Östlund. Nykommeren drar SILs sisteskanse på rattata med en høyre-venstrefinte og setter inn sesongens første mål. David Morley får også en målgivende på den.

Storhamar er fulltallige, og Oilers leverte ikke et spesielt godt overtallsspill denne gangen. Helt på tampen kom imidlertid Lagacé til et skudd, men Östlund reddet den greit.

Patrick Thoresen sender kølla i ansiktet på Dennis Sveum, og dermed får Oilers sitt første overtall for sesongen. Der har de vært gode i oppkjøringen.

Lars Østli sender en puck mot mål, og den blir liggende foran Henrik Holm i Oilers-buret. Har ikke kontroll på den pucken, men Oilers får den vekk. Spilt ni minutter.

Mikael Dokken og Kjetil Martinsen får hver sin gode mulighet for Storhamar, men Medhus kaster seg ned og blokkerer skuddforsøket.

Veldig jevnt de første fire-fem minuttene her. Et par skuddforsøk begge veier, men ingen store muligheter til nå. Oilers prøver å stå høyt og angripe pucken, som trener Bjorkstrand har snakket om. Litt avventende her i åpningen.

Etter å ha ventet i ti minutter på grunn av en dør som ikke gikk an å lukke, så har vi endelig kommet i gang i CC Amfi. Storhamar benyttet anledningen til å markere at de vant dobbelt i fjor.

Før kamp:

Endelig er det seriestart, også for Stavanger Oilers. Oppgaven kunne ikke blitt vanskeligere, borte mot fjorårets dobbeltmestere og årets ligafavoritt Storhamar.

Oilers har hentet inn Patrick Ulriksen, David Morley, Stephan Vigier, Phil Lane, Brandon Burlon, Mario Lucia og Jacob Legace fra forrige sesong, samt at Johannes Johannesen har blitt med videre etter han kom inn midtveis i den forrige sesongen.

Pål Gulbrandsen har blitt erstattet med Todd Bjorkstrand, og med seg har han fått Juha Kaunismäki som assistent. Keepertrener Andreas Eriksson har erstattet Peter Andersson, og Oilers er igjen i utfordrerposisjon for første gang på mange år.

Oilers reiser til Hamar med full tropp minus Lars Christian Rødne, som ble skadet under landslagssamling i Karlstad.

Det betyr at Oilers stiller følgende rekker til seriestarten:

Keeper: Henrik Holm (Wikstøl)

1. rekke: David Morley, Stephan Vigier, Markus Søberg, Dennis Sveum, Brandon Burlon

2. rekke: Phil Lane, Kristian Forsberg, Robin Haglund Mathisen, Patrick Ulriksen, Johannes Johannesen

3. rekke: Mario Lucia, Jacob Lagacé, Markus Vikingstad, Daniel Bøen Rokseth, Mats Larsen Mostue

4. rekke: Magnus Hoff, Jonas Djupvik Løvlie, Henrik Medhus, Tine Klofutar, Simen Talge.