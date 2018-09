Rogalandsavis

Mannens forsvarer, Asbjørn Stokkeland, sier at klienten stiller seg uforstående til at han er siktet for drap etter brannen i kjellerleiligheten hvor ekteparet bodde mandag kveld.

– Han har gitt et langt avhør der han har beskrevet hva som skjedde. Han forteller at han har hvilt, og sovet litt i sånne kveldsstunder, mens kona skulle lage mat. Deretter har han våknet av at kona ropte navnet hans. Han reiste seg opp, men røyken veltet ut av stuen og kjøkkenet i en sånn mengde at han ikke hadde sjans til å komme seg inn dit, sier Stokkeland til NTB.

Kona ble senere funnet død av brannvesen og ambulansepersonell.

Får legetilsyn

Paret er opprinnelig fra Sudan. Den siktede mannen, som er i 20-årene, har bodd i Norge i noen år, mens kona nylig kom til landet.

– Han er veldig ute av seg og medtatt av situasjonen. Han har mistet kona bare to måneder etter at hun kom til Norge. Jeg har bedt om at han får tilsyn av lege i kveld, og det får han, sier forsvareren.

Foreløpig har politiet vært knappe med opplysninger om hvorfor de har siktet mannen for drap.

– Det er på grunn av omstendigheter rundt dødsfallet at han er pågrepet og siktet for drap. Det er uklart hva som har skjedd, vi er fortsatt tidlig i etterforskningen og har mye arbeid foran oss, sa politiadvokat Fredrik Martin Soma hos politiet i Stavanger på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Han opplyste at avdødes ektemann fortsatt var på stedet da deres patrulje ankom.

Flere avhørt

Politiet understreker at de er svært interessert i tips om saken. Det gjennomføres også rundspørringer i nabolaget.

– Avhørene av siktede vil sannsynligvis fortsette i morgen, sier Soma til NTB.

Politiadvokaten opplyser at de har avhørt flere personer som vitner, men vil ikke si noe om hvilken tilknytning de har til saken. Ifølge politiet var det kun det unge ekteparet som bodde i leiligheten.

– Vi jobber med å få klarhet i hendelsesforløpet og andre opplysninger som kan kaste lys over saken, sier Soma.

Politiet får teknisk bistand fra Kripos, og den avdøde kvinnen vil bli obdusert. I løpet av onsdagen skal politiet ta stilling til eventuell fremstilling for varetektsfengsling.

Full fyr i huset

Brannvesenet rykket ut etter meldinger om røykutvikling fra kjelleren på adressen i Fjellveien. Da brannmannskapene kom fram, var det full fyr i huset, men brannen ble raskt slukket.

Meldingen om brannen kom klokken 22.07.

– Klokken 22.43 ble en kvinne funnet omkommet inne i huset, sa operasjonsleder Kurt Løklingholm hos politiet i Stavanger til NTB tirsdag morgen.