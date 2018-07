Drapsdømt mann fremstilles for varetekt fredag

Rogalandsavis

Siden mannen kommer med fly fra Filippinene, tar politiinspektør Pål Jæger Pedersen i Sørvest politidistrikt overfor NTB forbehold om at ankomsten er slik politiet er blitt forespeilet.

Fengslingsmøte

52-åringen skal etter planen framstilles for Jæren tingrett i Sandnes fredag formiddag.

– Vi vil begjære ham varetektsfengslet i minimum fire uker, kanskje åtte. Bakgrunnen for det er faren for at han vil forsøke å rømme, sier Pedersen, som vil møte for politiet under fremstillingen.

Etter det NTB får opplyst vil ikke politiet be om noen restriksjoner i sin begjæring under fengslingsmøtet.

I januar i år ble mannen dømt til sju år og seks måneders fengsel for å ha drept sin storebror med kniv på Hellvik i Rogaland. Han har anket saken.

Pågrepet på Filippinene

Etter dommen solgte mannen huset sitt og reiste til Filippinene, der hans kone kommer fra. Norsk politi hevder at han forsøkte å unndra seg straff, og sendte ut arrestordre. Nordmannen ble arrestert av immigrasjonspolitiet i Manila 6. juni.

Han har sittet fengslet i Manila i fem uker, melder NRK Rogaland.

– Han håper politiet innser at det ikke er noen som helst grunn til holde ham fengslet i frykt for at han skal rømme fra Norge, sier hans advokat, Espen Henrik Johansen.

Ankesaken starter i Gulating lagmannsrett 22. oktober. Det er satt av sju dager til hovedforhandlingen, som er lagt til Stavanger.

(©NTB)