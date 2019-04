Drapene på Ueland og Jespersen for marokkansk rett om ni dager

Ifølge forsvarsadvokat Saad Sahli vil rettssaken foregå i byen Sale nær hovedstaden Rabat, melder AFP.

Fra før er det kjent at det er fire hovedtiltalte menn i saken. En sveitser er dømt for å ha hjulpet dem, men avviser at han har noe med saken å gjøre.

33-åringen ble dømt til ti års fengsel i Marokko, men ikke for å ha hatt noe med selve drapene å gjøre. Han ble funnet skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon, for å ha forsvart terror og for ikke å ha meldt fra om en kriminell handling.

Tidligere er en annen 25 år gammel sveitser pågrepet i saken. Han skal ha gitt våpenopplæring til terrorcellen politiet mener sto bak drapene.

Ifølge den sveitsiske kringkasteren RTS skal de to sveitserne ha kjent hverandre. 33-åringen sier han ikke kjenner islamistene som drepte de to kvinnene.

Selv hevder mannen at han har arbeidet for den sveitsiske sikkerhetstjenesten (SRC), og at han har gitt dem informasjon fra moskeen i Genève der de to sveitserne vanket. SRC sier de har vært i kontakt med ham, men at det ikke stemmer at han har jobbet for dem.

Norske Maren Ueland (28) fra Bryne og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept nær landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember i fjor. De to var på en måneds lang reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

