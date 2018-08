Rogalandsavis

Før helgens avsluttende runder i Norgescupen ledet Team Coop både senior- og U23 klassen ved Kristian Aasvold og Olav Hjelmsæter. Siden helgens NC-ritt ble avlyst ble de trøyene Team Coops til odel og eie.

– Dommerne vurderte det slik at sikkerheten til rytterne ikke ble ivaretatt. Dermed valgte de avlyse rittet. Det var mye motgående trafikk i løypen, og da er det ikke kjekt å kjøre sykkelløp. Det var i utgangspunktet en utfordrende løype, men mangel på vakter gjorde løypen direkte farlig sier Team Coops sportsdirektør Magnus Børresen i en pressemelding.

Takker lagkameratene

Kristian Aasvold har gjennom sesongen plukket med seg mest poeng i norgescupen og endte med totalt 1647 poeng. Han vant dermed med 208 poeng ned til andreplassen, tidligere Coop-rytter Markus Hoelgaard.

– Det er kult å vinne norgescupen sammenlagt, selv om det var litt dumt å ikke få sykle det siste norgescuprittet. Nå hadde jeg god margin ned til neste mann, så jeg føler det er en fortjent seier selv om vi ikke syklet i helgen. Jeg vil si Gylne Gutuer og åpningingshelgen var to kritiske punkter for sammenlagtseieren. Åpningshelgen gav meg ledelsen, mens Gylne Gutuer var en tøff helg for meg, der lagkameratene fikk meg gjennom. Derfor er dette en lagseier, sier Kristian Aasvold

Olav Hjelmsæter endte på sjette i seniorklassen med 763 poeng, og det var nok til å stikke av med seieren i U23-klassen. Han vant 176 poeng foran Jonas Iversby Hvideberg på andreplass og lagkamerat Håkon Lunder Aalrust på tredje.

– Det var morsomt å vinne dobbelt og ta med seg begge trøyene hjem fra Norgescupen, sier Hjelmsæter.

