DNB senker boliglånsrenten

Boliglånsrenten hos DNB skal senkes med opptil et halvt prosentpoeng.

Dette er andre gang på under to uker at banken setter ned boliglånsrenten, skriver banken i en børsmelding.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft 2. mai, mens nye priser vil gjelde nye boliglån fra tirsdag 24. mars. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten.

– På grunn av den ekstraordinære situasjonen, endrer markedet seg svært raskt. Det gjør at prisen på penger for bankene er uforutsigbar. Derfor er det svært krevende å sette langsiktige priser på boliglån akkurat nå, sier leder for personmarkedet i DNB, Ingjerd Blekeli Spiten.

LES OGSÅ: Alpinnæringen ber om 400 millioner i krisehjelp